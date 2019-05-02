23 Türk üniversitesi en iyiler listesinde
LONDRA merkezli derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2019’ sıralamasını yayımladı.
Türkiye’den 23 yükseköğretim kurumun yer aldığı sıralamada en iyi dereceyi Sabancı Üniversitesi 36’ncılıkla elde etti. Asya listesinin zirvesindeyse Çin’in önde gelen üniversitelerinden Tsinghua yer aldı. THE, Asya kıtasının en iyi 450 üniversitesini; araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri bağlantıları ve öğretim kalitesi kriterlerine göre listeledi. Çin, Hong Kong, Singapur ve Güney Kore’den yükseköğretim kurumlarının öne çıktığı sıralamada, Asya’nın en iyisi Tsinghua oldu. Onu Ulusal Singapur ile Hong Kong Bilim ve Teknoloji üniversiteleri takip etti. Bu yılki listede Türkiye’den 23 yükseköğretim kurumu yer bulurken, en iyi derece 36’ncı sıra ile Sabancı’dan geldi. Onu Koç 47; Bilkent 82; Boğaziçi 88; İTÜ 115; Hacettepe 116 ve ODTÜ 159’uncu sıra ile takip etti. Bu yıl özellikle ilk 200’deki Türk üniversitelerinin 2017’den beri devam eden sıra kaybı sürerken, Hacettepe Üniversitesi 22 sıra yükselerek en iyi performanslardan birini gösterdi. Hacettepe, 138’inci sıradan 2019’da 116’ya yükseldi.
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