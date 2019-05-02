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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
02.05.2019 - 23:48, Son Güncelleme:/

23 Türk üniversitesi en iyiler listesinde

LONDRA merkezli derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2019’ sıralamasını yayımladı.

23 Türk üniversitesi en iyiler listesinde
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Türkiye’den 23 yükseköğretim kurumun yer aldığı sıralamada en iyi dereceyi Sabancı Üniversitesi 36’ncılıkla elde etti. Asya listesinin zirvesindeyse Çin’in önde gelen üniversitelerinden Tsinghua yer aldı. THE, Asya kıtasının en iyi 450 üniversitesini; araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri bağlantıları ve öğretim kalitesi kriterlerine göre listeledi. Çin, Hong Kong, Singapur ve Güney Kore’den yükseköğretim kurumlarının öne çıktığı sıralamada, Asya’nın en iyisi Tsinghua oldu. Onu Ulusal Singapur ile Hong Kong Bilim ve Teknoloji üniversiteleri takip etti. Bu yılki listede Türkiye’den 23 yükseköğretim kurumu yer bulurken, en iyi derece 36’ncı sıra ile Sabancı’dan geldi. Onu Koç 47; Bilkent 82; Boğaziçi 88; İTÜ 115; Hacettepe 116 ve ODTÜ 159’uncu sıra ile takip etti. Bu yıl özellikle ilk 200’deki Türk üniversitelerinin 2017’den beri devam eden sıra kaybı sürerken, Hacettepe Üniversitesi 22 sıra yükselerek en iyi performanslardan birini gösterdi. Hacettepe, 138’inci sıradan 2019’da 116’ya yükseldi.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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