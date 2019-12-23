2020 Sömestr tatili ne zaman? Okullar yeni yılda hangi tarihte tatil olacak?

Okullar yeni yılda ne zaman tatil olacak sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Değişen eğitim sistemi ile birlikte tatil dönemlerinde de farklılar meydana geldi. 15 tatil olara belirlenen tatil sürelerinde değişim oldu. Peki 2020'de okullar ne zaman tatil olacak?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. İlk ve ortaöğretim kurumlarında sözlü ve yazılı sınavlar yavaş yavaş başlarken, öğrenciler şimdiden tatil günleri için sabırsızlanmaya başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULA DEVAMSIZLIĞA ‘PEDALLI’ ÇÖZÜM

Samsun'da bir okulda artan devamsızlık sorununu çözmek için ödül olarak 'bisiklet sürme etkinliği' düzenleniyor. Etkinlikte öğrenciler hem eğleniyor hem spor yapıyor. Böylece devamsızlığın önüne geçmek hedefleniyor.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Hareketi kapsamında yürütülen projelerden biri olan ‘Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ Canik ilçesindeki Emrullah Efendi Ortaokulu’nda uygulanıyor. Çoğunlukla Roman vatandaşların yaşadığı bölgede öğrencilerin okula devamsızlık yapmaya başladı. Okul yönetiminin aldığı kararla sosyal aktiviteler yoluyla öğrencilerin okula bağlı kalmaları için etkinlikler düzenleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yaklaşık 40 bisikletle Doğupark’ta öğrenciler hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Öğrencilerin okula devamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Okul Müdürü Muammer Çalışıcı, şunları söyledi:"Geçmiş yıllarda bu devamsızlık problemini gidermek için çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu yıl farklı projeler geliştirip özellikle öğrencileri sosyal etkinlikler kapsamında okula bağlamak adına Doğupark sahil alanında bisiklet sürme etkinliği düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okula devamını sağlamak istiyoruz. Bu yıl yaptığımız 'Okula Devam Ediyorum, Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çeviriyorum Projesi’ ile her geçen gün devamsızlık oranlarımız düşüyor. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla birlikte sosyal etkinliklerini eğlenceli bir şekilde devam ettiriyor."

Okulun rehberlik öğretmen Tuğba Kiremitçi ise "Okula geldiğim zaman bu okulun en fazla devamsızlık problemi olan okullardan bir olarak gördüm. Bunun üzerine öğrenciler okula daha fazla bağlayabilmek adına öğrencileri okulun dışarısında farklı bir ortamda sosyal aktiviteye sokarak devamsızlığı getirebileceğimizi düşündük. İlk başta 10 bisikletle başladık. Daha sonra öğrencilerden talep arttı. Başka okullardan bisiklet istedik, ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle bisiklet sayımız çoğaldı. Amacımız devamsızlık sorununu çözmek" dedi.