ÖSYM STS ve TUS sonuçları açıklandı | TUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Öte yandan 1 Eylül'de düzenlenen 2019-STS Tıp Doktorluğu (2.Dönem) sınavı sonuçları açıklandı. İşte, STS ve TUS sonuçları hakkında ayrıntılar...
ÖSYM takvimine göre 26 Eylül'de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'dan açıkladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da TUS ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
Öte yandan TUS ve STS cevap kağıtları erişime açıldı. Adaylar, 2019-TUS 2. dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına ilişkin cevap kağıtlarının görüntülerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarının cevap kağıtları erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Eylül'de gerçekleştirilen 2019-TUS 2. dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
Ayrıca, adaylar, cevap ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini, sorunun doğru cevabını ve verdikleri cevabı da inceleyebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.
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