2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavları temmuz ayında tamamlandı. Sınavların üzerinden günler geçmesi nedeniyle memur adayları KPSS sonuçları için sabırsızlanmaya başladı. Peki, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, 14 Temmuz 2019 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde, ÖABT, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştı. Peki, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından 2018-2019 sınav takvimiyle duyurulmuştu. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzuna göre KPSS A gurubu kapsamındaki tüm sınavların sonuçları ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden 29 Ağustos'ta açıklanacak.
KPSS KADROLARI
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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