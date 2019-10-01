2018-YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, 2018-YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, 2018-YDUS sonuç sorgulama sayfası...
ÖSYM, resmi sayfası üzerinden YDUS sonuçları için duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda;
"24-26 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018- YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 01 Ekim 2019 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
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