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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.07.2019 - 17:27, Son Güncelleme:/

10 ülkenin öğrencileri yaz okulunda buluştu

İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin yaz okuluna Türkiye’nin 34 şehri ile 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı. Üniversite hayatıyla tanışan öğrenciler, dört farklı kategoriden düzenlenen kamplara katıldı. İngilizcelerini geliştirme fırsatıyla birlikte, yaparak öğrenme şansı buldular.

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Sabancı Üniversitesi Yaz Okullarına bu yıl; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak’tan ve ABD,  Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland’dan toplam 667 öğrenci katıldı. 

YAPARAK ÖĞRENDİLER
Bilime, laboratuvar çalışmalarına meraklı lise öğrencilerine uygun iki haftalık bir yaz okulu olan ‘Nanoteknoloji Kampı’nın amacı, ilgili gelişmeler ve uygulamalar hakkında farkındalık yaratmak, gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmak. Teorik bilgilerden sonra uygulamaya geçerek ‘yaparak öğrenme’ fırsatı sunan kampta öğrenciler aynı zamanda üniversite deneyimi de kazanıyor.

ÜNİVERSİTE DERSLERİ ALDILAR
Lise yaz okulu, iki haftalık üç dönem halinde düzenleniyor. Öğrenciler burada doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 70’den fazla üniversite dersi arasından seçim yapabiliyor. Spor, sanat, kültür ve eğlence etkinlikleriyle de zenginleştirilen programda öğrenciler, ufuklarını genişletme şansı da yakalıyor.

İNGİLİZCELERİNİ GELİŞTİRDİLER
13-16 yaş gurubundaki öğrencilerin İngilizcesini geliştirmek amacıyla katıldığı yaz okulu, ikişer haftalık üç dönem halinde yatılı olarak yapıldı. Derslerin Sabancı Üniversitesi Diller Okulu öğretim görevlileri tarafından verildiği programda, öğrencilere yoğun İngilizce eğitimi veriyor. İngilizce Yaz Okulu’nda, IB programlarına uygun ileri seviyede (CEFR standardı C1-C2) sınıflar da bulunuyor.

İKİ ÖĞRENCİYE BİR DANIŞMAN
Lise öğrencileri bu kampta, üst seviyede donanım ve yazılım kullanarak, açık kodlu sistemlerle tanışıyor. Collaboration Space (yaratım atölyesi) imkânlarıyla yaratıcılıklarını ve becerilerini geliştirebiliyor. Yatılı programda öğrenciler kendi robotlarını ve bilgisayarlarını tasarlıyor. Üniversitenin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan program süresince her iki öğrenciye bir danışman yol gösteriyor.

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