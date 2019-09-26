AÖF kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılacak? İşte Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri

AÖF'te sistemine kayıtlı binlerce öğrenci, 2019-2020 eğitim yılı güz döneminde eğitimlerine devam edebilmek için kayıt yenileme işlemini tamamlamak zorunda. Ekim ayına kısa bir süre kalması ve yaz okulu sınavlarının da tamamlanmasıyla birlikte açıköğretim öğrencileri, AÖF kayıt yenileme tarihlerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgilere göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi tarihleri belli oldu.

AÖF yeni dönem kayıt yenileme işlemi 07 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek.

Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme işlemi sonrası, 18 Ekim 2019 Cuma tarihinde ise mazeretli kayıt yenileme işlemi yapılabilecek.

Kayıt yenileme işlemi sonrası, Güz Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.