Efsane hocaya veda

Emin Özdemir, Kocatepe Camisi’nde yarın (pazar) kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 1931 yılında Erzincan Kemaliye’de doğan Özdemir, Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün ardından Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nü (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) bitirdi. Aynı okulda asistan olan Özdemir, Amerikan Columbia ve İndiana üniversitelerinde ‘değişik düzeylere göre metin hazırlama ve anlatım teknikleri’ konusunda eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümünde bölüm başkanlığı da yapan Özdemir, 1974 yılında geçtiği, daha sonra İLEF olan Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda, emekli olduğu 1996 yılına kadar öğretim görevlisi olarak binlerce öğrenci yetiştirdi.

‘BOŞ ÇUVAL DİK DURMAZ’

TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk dergilerinde yayın danışmanlığının yanı sıra yönetiminde de yer aldığı Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına da etkin biçimde katılan Özdemir’in edebiyat dergilerinde yayımlanmış çok sayıda makalesi, dil ve edebiyat üzerine çok sayıda kitabı da bulunuyor. Özdemir, öğrencilerine verdiği, “Boş çuval dik durmaz, okuyun” öğüdüyle anımsanıyor. Özdemir, emekliye ayrılması nedeniyle düzenlenen törendeki, “Dil, insanı insan kılan temel unsurdur. Siz, dilinizdesiniz. Kişilik kumaşınız dilinizin tezgahında dokunmuştur. Dil duyarlığı, dil bilinci gelişmeyenlerin düşünce evreni de sınırlı kalır. Çünkü dil, düşüncenin evidir” sözleriyle de hep anımsanacak.