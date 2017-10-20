Efsane başkan, son yolculuğuna uğurlandı

TURGUT Esendağlı için Kuzey Londra’daki Palmers Green Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Esendağlı’nın eşi Nurcan Şahin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Milletvekil Joan Ryan, Enfield İşçi Partisi Lideri Doug Taylor, Belediye Başkanı Christine Hamilton, Belediye Meclis üyeleri Ahmet Karahasan, Bernie Lappage, Alev Cazimoğlu, Nesimi Erbil, Elif Erbil, Daniel Anderson, Ertan Hürer, Ersin Çelebi, TTFF Başkanı Kemal Soyer, TTFF Onursal Başkanı Nural Ezel ve diğer görevliler, aralarında iş adamı Tuncel Nalbantoğlu’nun da yer aldığı çok sayıda isim katıldı.





HERKES ESERLERİYLE YAŞAR

Törende konuşan Süleymaniye Camisi imamı Burhan Aygün, Turgut Esendağlı’dan övgüyle söz etti. Esendağlı’nın gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için verdiği mücadeleden ve sürekli gülümsemesinden bahseden Aygün, şöyle konuştu:

“Herkes eserleriyle yaşar. Ondan hala öğreneceğimiz çok şey var. Önümüzde boylu boyunca uzanmış ama ayaktayken birçok konuda insanlık bırakmış bir arkadaşımız var. Şu anda düşmanlığı demeyeceğim, düşmanı yoktur merhumun ama ola ki öyle bir şey düşmanlarıyla bile gülümseyerek mücadele eden bir arkadaşımızdı. Çok şey bıraktı bize; çok şey. Siyaset mesela, mücadele isteyen, rekabet isteyen bir şey. Ama inanıyorum ki, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, herkesin saygı duyduğu bir insandı. Yani, Turgut bize gerçekten güzel şeyler bıraktı. Herkese işaret olacak fikirleriyle ilham vermeye devam edecek. Güzel bir iz bıraktı dünyada. Ben ona bu son yolcuğunda iyi yolculuklar diliyorum. Allah rahmet etsin.”

GURUR VERİCİ İZLER BIRAKTI

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran da, “Merhum Turgut Esendağlı, Kıbrıs’tan okul yıllarından tanıdığım ve Londra’daki görevime gelince özellikle futbol ve toplumsal etkinliklerde karşılaştığım, ne yazık ki erken yaşta hayata gözlerini yuman ancak arkasında unutulmaz gurur verici izler bırakan sevgiyle saygıyla anacağımız bir arkadaşımızdır” dedi.

Eşi Nurcan Şahin ise “20 yıl 7 gün 24 saat birlikte olduğum hayat arkadaşımı, eşimi kaybettim. Tarifi anlatılmaz acı içindeyim” dedi.

Cenaze namazının ardından Turgut Esendağlı, Enfield Lavender Hill Mezarlığı’na defnedildi.