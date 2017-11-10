Edirne Valisi Özdemir tören sonrası hastanelik oldu

Edirne Valisi Günay Özdemir, bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenlerine katıldıktan sonra geçtiği makamında rahatsızlandı. Nefes alamamaktan şikayet eden Vali Özdemir, makam otomobili ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada, Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda tedavi altına alınan Özdemir’in kalp anjiyosu çekildi.







Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Özdemir’in 10 Kasım törenlerinde bir rahatsızlığının olduğunu kendisine ilettiğini belirterek, "Biz de tedbir amaçlı hemen fakülte hastanemize getirdik. Tahlilleri yapıldı, herhangi bir sorun olmasın diye hocalarımız bir anjiyo yapmayı uygun gördüler. Tüm tahlilleri ve anjiyosu çok iyi çıktı. Şu anda Sayın Vali’mizin sağlık durumu gayet iyi, korkulacak herhangi bir şeyi yok, takibimizdedir. Çok şükür herhangi bir şey, kalp krizi gibi bir müdahale gerektirecek bir şey bulunmadı.ÿBiraz gözetim altında kalacak" dedi.