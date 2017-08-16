Ece Çelik'i kamyonetle ezdiği iddia ediliyordu... Gözaltına alındı...

Olay, 31 Temmuz’da gece yarısı meydana geldi. İddialara göre Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, erkek arkadaşı İbrahim D. ile eski erkek arkadaşı Hüseyin A. nedeni ile tartıştı. Genç kız, kendisini kamyoneti ile dolaştıran sevgilisi İbrahim D.’ye eve gitmek istediğini söyledi. Evin girişine kadar götürdüğü sevgilisini indirmeyen İbrahim D. ile Ece Çelik’in telefonla mesaj atıp çağırdığı arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Olayın yaşandığı yere genç kızın eski sevgilisinin de gelmesine sinirlenen İbrahim D., iddiaya göre araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü.

Sevgilisi Ece Çelik’i ezip, Hüseyin A.’ya da çarpan İbrahim D. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Ece Çelik, bir gözünü kaybederken, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan İbrahim D., yaralılara kasıtlı çarpmadığını iddia etti. İbrahim D. ifadesinde, "Ece beni aradı, arkadaşlarıyla tartıştığını söyledi. Ben evin önüne gittim. Orada bir tartışma yaşandı. Bende aracımla hızla uzaklaştım. Kimseye çarptığımdan haberim yok" dedi.

İbrahim D., daha sonra Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla bırakıldı. Bu arada İbrahim D.’nin genç kıza ve eski erkek arkadaşına kamyonetle çarpması da bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçtan birinin indiği görülüyor. Kamyonet daha sonra dönüş aldıktan sonra hızla yolda duranların üzerine hareket ediyor. Bu sırada araç bir kişinin üzerinden geçiyor.

TELEVİZYON YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Yaşam savaşı veren Ece Çelik’in daha önce özel bir kanalda düzenlenen 2 televizyon programına katıldığı, bunlardan yemek yarışmasında 25 bin liralık ödül kazandığı ortaya çıktı. Çelik’in yarışmadan sonra kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşamaya başladığı, kalan parasıyla da geçimini sağladığı belirtildi.

İBRAHİM D. GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ece Çelik’in yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim Deveci gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli Deveci, ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

'BEN YAPMADIM' DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI, GÖZALTINA ALINDI

Ece Çelik, 17 gün geçmesine rağmen halen komadan çıkamadı. Bu arada yaralı Hüseyin A. tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Polis bu olayla ilgili tahkikat başlattı. Yapılan tahkikatta Hakan Ç. ve iki arkadaşı Çelik'in kendilerinden yardım istediğini, İbrahim D.'nin kamyonetiyle Çelik'in üzerinden geçtiğini iddia etti. Bunun üzerine olay yerinden giden İbrahim D. aranmaya başlandı. Olaydan 5 gün sonra İbrahim D. avukatıyla birlikte polise gelerek ifade verdi. İbrahim Deveci, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



İbrahim D. bugün Ece Çelik'i aracıyla ezdiğine yönelik haberlerin yayılması üzerine “Ben Ece'nin sevgilisi değil yakın arkadaşıyım. Benden yardım istedi yardım ettim. Aracımla çarpmadım, nasıl komaya girdiğini bilmiyorum” açıklaması yaptı.

Zanlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



