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    ‘Eberhard Schultz’ ödülleri verildi

    Ali VARLI / BERLİN
    12.10.2017 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Berlin’de insan hakları ile toplumun her alanında katılımı sağlamak için faaliyet gösteren Eberhard Schultz Vakfı’nın geleneksel ödülleri sahiplerini buldu.

    HUKUK dalındaki ödülü Hamburg'da insan hakları mücadelesi veren bir dernek alırken, vakfın özel ödülünü ise Berlin'de engellilere yönelik çalışmalar yürüten 'Çeşitlik Arz Eden İnsan Manzaraları' adlı kuruluş aldı. Dernekler 5’er bin euroluk ödülün de sahibi oldu. 

    Ödül törenine insan hakları konusunda çalışmalar yapan vakfın kurucularından Avukat Eberhard Schultz, Sol Parti eski federal milletvekili Azize Tank, Türkiye’de kadın hakları konusunda mücadele veren Avukat Canan Arın, vakfın yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Farklı kökende ve farklı inançta engellilere yönelik meslek eğitimi, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yürüten 'Çeşitlik Arz Eden İnsan Manzaraları' adlı derneğin ödülünü Eberhard Schultz verdi. Schultz, jürinin ödülü doğru adrese verdiğini söyledi.

    BİZE GÖRE ENGELLİ YOK
    Derneğin koordinatörü Hüseyin Şahin, “Yaşadığımız şehirdeki engellilere yardım sunuyoruz. Belediye ve sosyal dairelerle ortak çalışıyoruz. Bize göre engelli insan yok. İnsanların önüne konan engeller var. hedefimiz bu engelleri kaldırmak. Farklı yaş grubuna mensup yaklaşık 70 kişiye hizmet sunuyoruz” dedi.

    Etiketler: ‘Eberhard Schultz’ ödülleri , Berlin , insan hakları
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