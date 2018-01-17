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    E-5'te hayrete düşüren görüntü

    İHA
    17.01.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Kartal’da E-5 Karayolu'nda bozulan otomobil forkliftle taşındı. Kameralara yansıyan sıra dışı taşıma, görenleri hayrete düşürdü. 

    Kartal E-5 Karayolunda seyir halindeyken aniden bozulan otomobil sıra dışı bir yöntemle yolun kenarına taşındı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sol şeritte aniden bozulan otomobil için, olay yerine önce bir çekici çağrıldı. Ancak çekici otomobili bulunduğu yerden kaldıramadı. Bunun üzerine araç sahibi yoldan geçen forklift sürücüsünden yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan forklift sürücüsü, arızalı aracı bulunduğu yerden kullandığı forkliftle kaldırarak yol kenarına taşıdı.

    İnşaatlarda ve marketlerde görmeye alışık oldukları forkliftin trafiğin ortasında araç taşıdığını gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
    Forklift aracı böyle taşıdı Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yaşanan sıra dışı taşıma kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin forklift tarafından yolun kenarına taşındığı görülüyor.

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