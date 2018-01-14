Düş bahçesi



VETERİNER Öztürk Sarıca, Burdur Gölü’nde suların azalmasının nedenlerinden birisinin aşırı sulama isteyen bitkilerin yetiştirilmesi olduğunu fark etti. Bunun üzerine tamamen doğal bir köy kurmaya karar veren Sarıca, Lisinia Doğa Projesi’ni hayata geçirmeye başladı. Sarıca, 2008’de gerekli iznin ardından, ailesinin malvarlığı ve kendi birikimiyle Burdur Gölü’nün kıyısındaki Karakent köyünden arazi aldı. 300 dönümlük arazinin içerisine huni şeklinde ahşaptan barınaklar yaptı.

KANSERE KARŞI SAVAŞ

Ailesinden beş kişiyi kanserden kaybeden Sarıca, köye gelen ziyaretçilere kanserle ilgili eğitimler verdiklerini belirterek, “Kansere karşı yürüttüğümüz proje kapsamında ziyaretçilere Dünya Sağlık Örgütü’nün kanserojen listesindeki maddeleri anlattık. Farkındalık yarattık” diyor. Kanserle mücadelenin bir parçası olarak köyde ‘ekolojik üretim / doğa dostu tarım uygulamaları’ hayata geçirildi. Sarı karpuz, pembe domates gibi ürünlerin tohumları çoğaltılıp çiftçiye dağıtıldı.

Lisinia’da hayvanları da tedavi etmek isteyen Sarıca, köyün bir bölümünü Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na hibe ederek yaban hayatı rehabilitasyon merkezini kurdu. Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen binden fazla hayvanın rehabilite edilerek doğaya bırakıldığını söyleyen Sarıca, şöyle konuşuyor: “Rehabilite edilenler arasında kurt, domuz, şahin, kartal, çakal, gökdoğan gibi yabani hayvanlar bulunuyor. Bunlar avcıların vurup yaraladığı veya bilinçsiz ilaç kullanımına bağlı zehirlenme geçirmiş hayvanlar. Yaralanan hayvanları tedavi ediyoruz. Evcilleştirilmiş hayvanları da tekrar yabanileştiriyoruz. Şu anda burada 70’in üzerinde vahşi hayvan bulunuyor. Bu hayvanların yarısından fazlası önümüzdeki bahar doğaya bırakılacak.”

GÖL İÇİN AROMATİK BİTKİ

Proje kapsamında Burdur Gölü çevresindeki tarlalarda sulamaya ihtiyaç duymayan veya çok az sulama isteyen lavanta, adaçayı, melisa, gül gibi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladıklarını söyleyen Sarıca, şöyle devam ediyor: “Buralarda çiftçiler genellikle mısır ve yonca yetiştirir. Bu bitkiler aşırı su ister ve gölün yeraltı sularını tüketir. Aşırı sulamanın önüne geçmek için aromatik bitki yetiştirme projesini hayata geçirdik. Gül projesiyle yüzde 75 su tasarrufu sağladık. 2 bin 300 dönümlük alanda lavanta üretmeye başladık.”

BURDUR’DAN EXPO 2018’E

Lisinia Doğa Projesi o kadar beğenildi ki ‘Expo 2016 Antalya’dan davet aldı. ‘En iyi il bahçesi’ kapsamında İstanbul ve Antalya’dan sonra üçüncülük ödülüne layık görülen, Burdur Lisinia Doğa Projesi ayrıca il bazında sürdürülebilirlik özel ödülünü de kazandı. Sarıca sonrasını şöyle anlatıyor: “Tayvan’dan Expo’ya katılmamız için özel bir davet geldi. İlk etapta 1500 projeyle yarışarak ilk 158 proje arasına girdik. 158 proje içerisinden de ilk 10’a girme başarısı göstererek Tayvan Expo 2018’de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandık. Lisinia Doğa Projesi’nin aynısını Tayvan’da kuracağız. Altı ay süren Expo’da 20 ülkeyle yarışacağız. Tayvan’dan ödülle geri döneceğimize inanıyoruz.”