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    Düş bahçesi

    İDRİS EMEN - BURDUR
    14.01.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    Ailesinden beş kişiyi kanserden kaybeden veteriner Öztürk Sarıca, doğal hayatı korumak için Lisinia Doğa Projesi’ni hayata geçirdi. Expo 2016’da ödül alan proje Tayvan’daki yarışmada da Türkiye’yi temsil edecek.

    Düş bahçesi
    VETERİNER Öztürk Sarıca, Burdur Gölü’nde suların azalmasının nedenlerinden birisinin aşırı sulama isteyen bitkilerin yetiştirilmesi olduğunu fark etti. Bunun üzerine tamamen doğal bir köy kurmaya karar veren Sarıca, Lisinia Doğa Projesi’ni hayata geçirmeye başladı. Sarıca, 2008’de gerekli iznin ardından, ailesinin malvarlığı ve kendi birikimiyle Burdur Gölü’nün kıyısındaki Karakent köyünden arazi aldı. 300 dönümlük arazinin içerisine huni şeklinde ahşaptan barınaklar yaptı.

    Düş bahçesi

    KANSERE KARŞI SAVAŞ

    Ailesinden beş kişiyi kanserden kaybeden Sarıca, köye gelen ziyaretçilere kanserle ilgili eğitimler verdiklerini belirterek, “Kansere karşı yürüttüğümüz proje kapsamında ziyaretçilere Dünya Sağlık Örgütü’nün kanserojen listesindeki maddeleri anlattık. Farkındalık yarattık” diyor. Kanserle mücadelenin bir parçası olarak köyde ‘ekolojik üretim / doğa dostu tarım uygulamaları’ hayata geçirildi. Sarı karpuz, pembe domates gibi ürünlerin tohumları çoğaltılıp çiftçiye dağıtıldı.

    Düş bahçesi

    Lisinia’da hayvanları da tedavi etmek isteyen Sarıca, köyün bir bölümünü Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na hibe ederek yaban hayatı rehabilitasyon merkezini kurdu. Türkiye’nin dört bir tarafından getirilen binden fazla hayvanın rehabilite edilerek doğaya bırakıldığını söyleyen Sarıca, şöyle konuşuyor: “Rehabilite edilenler arasında kurt, domuz, şahin, kartal, çakal, gökdoğan gibi yabani hayvanlar bulunuyor. Bunlar avcıların vurup yaraladığı veya bilinçsiz ilaç kullanımına bağlı zehirlenme geçirmiş hayvanlar. Yaralanan hayvanları tedavi ediyoruz. Evcilleştirilmiş hayvanları da tekrar yabanileştiriyoruz. Şu anda burada 70’in üzerinde vahşi hayvan bulunuyor. Bu hayvanların yarısından fazlası önümüzdeki bahar doğaya bırakılacak.”

    Düş bahçesi

    GÖL İÇİN AROMATİK BİTKİ

    Proje kapsamında Burdur Gölü çevresindeki tarlalarda sulamaya ihtiyaç duymayan veya çok az sulama isteyen lavanta, adaçayı, melisa, gül gibi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladıklarını söyleyen Sarıca, şöyle devam ediyor: “Buralarda çiftçiler genellikle mısır ve yonca yetiştirir. Bu bitkiler aşırı su ister ve gölün yeraltı sularını tüketir. Aşırı sulamanın önüne geçmek için aromatik bitki yetiştirme projesini hayata geçirdik. Gül projesiyle yüzde 75 su tasarrufu sağladık. 2 bin 300 dönümlük alanda lavanta üretmeye başladık.”

    Düş bahçesi

    BURDUR’DAN EXPO 2018’E

    Lisinia Doğa Projesi o kadar beğenildi ki ‘Expo 2016 Antalya’dan davet aldı. ‘En iyi il bahçesi’ kapsamında İstanbul ve Antalya’dan sonra üçüncülük ödülüne layık görülen, Burdur Lisinia Doğa Projesi ayrıca il bazında sürdürülebilirlik özel ödülünü de kazandı. Sarıca sonrasını şöyle anlatıyor: “Tayvan’dan Expo’ya katılmamız için özel bir davet geldi. İlk etapta 1500 projeyle yarışarak ilk 158 proje arasına girdik. 158 proje içerisinden de ilk 10’a girme başarısı göstererek Tayvan Expo 2018’de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandık. Lisinia Doğa Projesi’nin aynısını Tayvan’da kuracağız. Altı ay süren Expo’da 20 ülkeyle yarışacağız. Tayvan’dan ödülle geri döneceğimize inanıyoruz.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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