Durdurun şu kamyonları

Bozoğlu, sevkıyatı yapan Marzinc Marmara Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.’ye geçen yıl 2 milyon lira ceza kesildiğini anımsatarak, “Bu sevkıyat derhal durdurulmalı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kamyonların geçtiği, atıkların depolandığı yerler risk altında. Suya, toprağa, havaya bulaşabilir” uyarısı yaptı. Bozoğlu, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

SINIRIN 15 KATI

“Marzinc, baca gazı tozundan çinko oksit üretiyor. Bakanlık, kendisine ait olan Çevre Referans Laboratuvarı’nda da analiz yaptı ve atıkların depolanmasına dair belirlenmiş olan 1. sınıf depolama tesisinde sınır değerinden yaklaşık 15 kat daha yüksek oranda ağır metal olan kurşun bulunduğunu tespit etti. Yani Marzinc sahasından çıkan atıkların depolanamaz nitelikte olduğu raporda ortaya kondu. Ancak Bakanlık daha sonra kendi kestiği cezayla çelişkili işlem yaptı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karabük İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısına verdiği cevapta söz konusu atıkları bu kez tehlikesiz kabul ederek atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılabileceğine karar verdi.

ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Ulusal mevzuatımıza ve mühendislik bilimine göre yüksek seviyede kurşun ihtiva eden bu atıkların bırakın çimento fabrikasında hammadde yapılmasını, düzenli depolama sahasında depolanması bile mümkün değil. Kurşun ölü doğum, davranış bozukluğu, hipertansiyon, anemi ve ölüme sebep oluyor.”