1. Stockholm - İsveç

İsveç'in başkenti olan Stockholm suç oranlarının azlığı ile tanınan bir şehir. 1 milyona yakın nüfusa sahip olan şehirde trafikte korna sesi bile duymak imkansız.





2. Zurih - İsviçre

İsviçre'nin başkenti olan Zurih hayatın sakin ve huzur içinde ilerlediği şehirler arasında bulunuyor. Zurih'te suç oranları yok denecek kadar az ve herkes trafikte birbirine saygılı.





3. Sidney - Avustralya

Avustralya'nın önde gelen şehirlerinden olan Sidney, yaşam standartları en yüksek ülkeler arasında başı çekiyor. Sidney'de doğa ile başbaşa kalınan alanlar ve sokaklar huzur veren yapıları ile dikkat çekiyor.



4. Toronto - Kanada



Dünyanın en fazla göç alan şehirlerinden biri olan Toronto'da, güvenlik anlamında ciddi bir sorun yaşanmıyor ve suç oranları düşük seviyelerde seyrediyor.





5. Melbourne - Avustralya

Dünyanın en büyük organizasyonlarına her sene ev sahipliği yapan Melbourne güvenli bir şehir olmasının avantajlarını bu şekilde yaşıyor. 2011 yılında dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde bir numarayı kapan Melbourne, suç oranı en düşük kentler arasında.





6. Tokyo - Japonya

Toplumsal değerlere bağlı olan Japonlar en saygılı milletler arasında yer alıyor. Dünya suç oranlarına bakıldığında Tokyo en güvenli şehir olarak listede başı çekiyor. 35 milyona yakın nüfusu olan Tokyo'da turistlere son derece nazik davranılıyor.





7. Singapur - Çin

Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde ikinci sırada bulunan Singapur, kozmopolit bir yapısı olmasına rağmen suç oranı en düşük şehirlerden biri. Ulaşım, bilişim ve ticari anlamda ileride olan Singapur'da yaşam standartları da son derece yüksek.





8. Amsterdam - Hollanda

Gece hayatı ve eğlence anlayışı ile diğer Avrupa şehirlerinden farklı olan ve her yıl binlerce turist ağırlayan Amsterdam'da güvenlik en çok dikkat edilen unsurlar arasında.





9. Münih - Almanya

Almanya'nın en gelişmiş şehirlerinden biri olan Münih, güvenli ve gelişmiş yaşam anlayışı ile de dünyada önemli bir yere sahip.



10. Hong Kong - Çin

Çin'e bağlı olan Hong Kong teknoloji anlamında en gelişmiş şehirlerden biri. Hong Kong aynı zamanda suç oranı en az olan yerler listesinde ilk sıralarda kendine yer buluyor.



