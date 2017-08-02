« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatDünyanın en güvenli şehirleri
image
Seyahat

Dünyanın en güvenli şehirleri

Bir şehrin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri önemli özellikleri arasında bulunsa da güvenli ve huzurlu yaşam olgusu da bir şehirde olmazsa olmaz özelliklerden birini oluşturuyor. Suç oranlarının az olduğu ve huzurlu bir yaşam sürdürülebilen şehirler ise pek çok kişinin radarında. İşte dünyanın en güvenli şehirleri...

Hürriyet Haber
X

 

1. Stockholm - İsveç

İsveç'in başkenti olan Stockholm suç oranlarının azlığı ile tanınan bir şehir. 1 milyona yakın nüfusa sahip olan şehirde trafikte korna sesi bile duymak imkansız.

Dünyanın en güvenli şehirleri

2. Zurih - İsviçre

İsviçre'nin başkenti olan Zurih hayatın sakin ve huzur içinde ilerlediği şehirler arasında bulunuyor. Zurih'te suç oranları yok denecek kadar az ve herkes trafikte birbirine saygılı.

Dünyanın en güvenli şehirleri

3. Sidney - Avustralya

Avustralya'nın önde gelen şehirlerinden olan Sidney, yaşam standartları en yüksek ülkeler arasında başı çekiyor. Sidney'de doğa ile başbaşa kalınan alanlar ve sokaklar huzur veren yapıları ile dikkat çekiyor.

Yaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesiYaz aylarında en keyifli 10 Avrupa ülkesi

4. Toronto - Kanada

Dünyanın en fazla göç alan şehirlerinden biri olan Toronto'da, güvenlik anlamında ciddi bir sorun yaşanmıyor ve suç oranları düşük seviyelerde seyrediyor.

Dünyanın en güvenli şehirleri

5. Melbourne - Avustralya

Dünyanın en büyük organizasyonlarına her sene ev sahipliği yapan Melbourne güvenli bir şehir olmasının avantajlarını bu şekilde yaşıyor. 2011 yılında dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde bir numarayı kapan Melbourne, suç oranı en düşük kentler arasında.

Dünyanın en güvenli şehirleri

6. Tokyo - Japonya

Toplumsal değerlere bağlı olan Japonlar en saygılı milletler arasında yer alıyor. Dünya suç oranlarına bakıldığında Tokyo en güvenli şehir olarak listede başı çekiyor. 35 milyona yakın nüfusu olan Tokyo'da turistlere son derece nazik davranılıyor.

Amerika’da bağ yolundaAmerika’da bağ yolunda

 

7. Singapur - Çin

Dünyanın en güvenli şehirleri listesinde ikinci sırada bulunan Singapur, kozmopolit bir yapısı olmasına rağmen suç oranı en düşük şehirlerden biri. Ulaşım, bilişim ve ticari anlamda ileride olan Singapur'da yaşam standartları da son derece yüksek.

Dünyanın en güvenli şehirleri

8. Amsterdam - Hollanda

Gece hayatı ve eğlence anlayışı ile diğer Avrupa şehirlerinden farklı olan ve her yıl binlerce turist ağırlayan Amsterdam'da güvenlik en çok dikkat edilen unsurlar arasında.

Dünyanın en güvenli şehirleri

9. Münih - Almanya

Almanya'nın en gelişmiş şehirlerinden biri olan Münih, güvenli ve gelişmiş yaşam anlayışı ile de dünyada önemli bir yere sahip.

10. Hong Kong - Çin

Çin'e bağlı olan Hong Kong teknoloji anlamında en gelişmiş şehirlerden biri. Hong Kong aynı zamanda suç oranı en az olan yerler listesinde ilk sıralarda kendine yer buluyor.

Dünyanın en güvenli şehirleri

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiAmsterdamHong KongHong Konggüvenli şehirlerdünyanın en güvenli şehirlerigüvenli kentler
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Arnavutköy'de keşfetmeniz gereken 10 mekan
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Şimdi tam sırası: Karadeniz yaylaları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Ülkemizin az bilinen cennet plajları
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Emirgan'da yolunuzu düşürmeniz gereken 10 mekan
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Bu yaz balayı için tercih edebileceğiniz 10 harika yer
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
10 maddede Amsterdam'ı bu yaz keşfedin

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Amsterdam
Hong Kong