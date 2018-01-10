Dünyada bir ilk: İnsansız seyyar market

İnsanların büyük çoğunluğu online sebze meyve alışverişi yapan satıcılara güvenmiyor. Onun yerine kendileri gidip marketlerden satın alıyorlar. Bu şekilde yola çıkan RoboMart, talep edildiğinde tüketicinin kapısına gidecek otonom bir manav hizmeti sağlıyor.

Kullanıcılar telefonlarında bulunan RoboMart uygulamasından kendilerine en yakın aracı çağırabiliyor ve araç geldiğinde ürünleri kendileri seçebiliyor. Tüketicilerin hangi ürünlerini aldığını hesaplayan araç faturayı daha sonradan gönderiyor. Ödeme işlemini mobil cüzdan veya kredi kartı ile yapabileceksiniz.