Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Dünyada bir ilk: İnsansız seyyar market

Dünyada bir ilk: İnsansız seyyar market

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 15:49 | Son Güncelleme:

Dünyanın otonom seyyar marketi RoboMart, CES 2018'de tanıtıldı. RoboMart'ı, kullanıcılar akıllı telefonları ile yanlarına çağırıyor ve ürünleri seçiyor.

İnsanların büyük çoğunluğu online sebze meyve alışverişi yapan satıcılara güvenmiyor. Onun yerine kendileri gidip marketlerden satın alıyorlar. Bu şekilde yola çıkan RoboMart, talep edildiğinde tüketicinin kapısına gidecek otonom bir manav hizmeti sağlıyor.

Dünyada bir ilk: İnsansız seyyar market

Kullanıcılar telefonlarında bulunan RoboMart uygulamasından kendilerine en yakın aracı çağırabiliyor ve araç geldiğinde ürünleri kendileri seçebiliyor. Tüketicilerin hangi ürünlerini aldığını hesaplayan araç faturayı daha sonradan gönderiyor. Ödeme işlemini mobil cüzdan veya kredi kartı ile yapabileceksiniz.

Etiketler: CES 2018 , Otonom manav
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri