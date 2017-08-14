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    Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ndeki ‘ölüm yolu’ kapandı, köylüler tepkili

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:07Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:07

    Muğla Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nde, 350 metre yükseklikteki sarp patikada pek çok turist düşerek öldü. Son 1 ayda 2 kaza daha yaşanınca, kaymakamlık, belediyeden yolun tamamen kapatılmasını istedi. Ancak köylüler, tepkili: “Turistler yolu bilmiyor. Orası bizim yolumuz, hiç kaza yaşamadık.”

     

    Habertürk Gazetesi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nde 350 metre yükseklikteki sarp patikada son 1 ayda 2 kaza daha yaşanınca Fethiye Kaymakamlığı, duruma el attı. Maceracı turistleri durdurmak için daha önce de parmak arası terlikle tırmanış yasaklanmış ve bölgeye özel proje hazırlanması gündeme gelmişti. Ancak proje bölgenin doğal sit alanı olması nedeniyle uygulanamamıştı. Son olarak 17 Temmuz’da 90 metre yükseklikten kayalık zemine düşen İzmirli öğretmen Birolcan Şahin (26) hayatını kaybetti. Geçen hafta da Konya’dan tatil için üç arkadaşıyla birlikte gelen Ömer Öztaş, 80 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

    Bunun üzerine Kaymakam Ekrem Çalık, Fethiye Belediyesi ve Faralya Mahalle Muhtarlığı’na gönderdiği yazıyla “Bu patika yolu kullanmak tehlikeli ve yasaktır” ifadesinin yer aldığı bilgilendirme tabelalarının konulması ve fiziki engellerle yolun geçişe kapatılmasını istedi.

    Çalık, “Birinci derecedeki doğal sit alanı olan bölgede herhangi bir çalışma yapılması söz konusu değil. Bu nedenle bilgilendirme levhaları asılmasını ve fiziki engellerle yolun geçişe kapatılmasını istedik. Yaralamalı ve ölümlü kazalarda UMKE ve AKUT ekipleri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Turizm yolu olarak uygun değil diyoruz’’ dedi.

    ‘PATİKA KAPATILMASIN’

    Kelebekler Vadisi’ne ulaşımı sağlayan iniş yolunun düzenlenmesini isteyen Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun ise “Kazalar patikada yolu şaşıranlar ve yönünü kaybedenlerin başına geliyor. Yıllardır bu yolu kullanan köylüler hiç kaza yaşamadı. Biz yolun kapatılmasına karşıyız. Kapatılma yerine bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Patika kapatılırsa sadece denizden ulaşım olacak. Vadinin bir yönü eksik kalacak” diye konuştu.

    Etiketler: Muğla , Fethiye , Kelebekler Vadisi , Ömer Öztaş , Ekrem Çalık
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