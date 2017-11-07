Dünyaca ünlü futbol takımının yöneticisine tecavüz ettiler

Son yıllarda Arap ülkelerinden futbola yönelik ilgi artarken Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de yaşanan olay birçok futbol yöneticisini korkutacak cinsten.

Ünlü İngiliz takımı Leeds United'ın eski idari müdürü David Haigh, 2014 yılında bir futbol takımını satın almak üzere görüşmeler yapmak için Dubai'ye gitti. Ancak Haigh daha sonra yaptığı işlemler nedeniyle faturalarda sahtecilik yapmak ve yasadışı şekilde gizli bir banka hesabına fon aktarmaktan yargılanarak suçlu bulundu. 2 yıl hapis cezası alan Haigh, 22 ay hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Hapisten çıktıktan sonra çeşitli kereler yaşadıklarını anlatan Haigh, hapishanede eşcinsel olduğu için tecavüze ve işkenceye uğradığını söyledi. Haigh, birçok kere dövüldüğünü de belirtti. Eski futbol yöneticisi, "Kategorik olarak ayrımcılığa uğradım. Bunun nedeni eşcinsel olmam ve partnerimin de Müslüman olmasıydı" dedi.

İngiliz polisi, Haigh'ın iddiaları üzerine Dubai'de olanlar hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma sonunda Haigh'in işkence yaptığını söylediği kişiler hakkında İngiliz devleti, tutuklama emri çıkartabilir.