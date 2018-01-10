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    Dünyaca ünlü 'beach club'ın işletmecisi günlerdir kayıp

    DHA
    10.01.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum İlçesi’ndeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmecisi iş adamı Ali Özdemir’in 4 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Özdemir’in ailesi polis ve jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.

    Bitez Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki bir çocuk babası Ali Özdemir’in 4 gün önce kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.

    Özdemir’den geçen Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadığı ve jandarma ile emniyet güçlerinin her yerde arama yaptığı belirtildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri Özdemir’in otomobilini Çırkan Mahallesi’nde park edilmiş halde buldu. Kilitli olarak bulunan otomobilde parmak izi çalışması yapan polis, Özdemir’ in kapalı olan cep telefonundan en son sinyal alınan yerlerin tespiti için ilgili makamlara başvurdu.

    Yapılan ilk incelemelerde Özdemir’in cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit edilmesinin ardından polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ve jandarma konuyla ilgili 20’ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Özdemir’in arkadaşlarından Selçuk Akbaş "Ali çok sevdiğimiz saydığımız temiz, neşeli bir arkadaşımız. Kimseye borcu yok, işleri iyiydi. Bodrumlular çok severdi. Aniden ortadan yok olmasına bizde bir anlam veremedik, şok olduk. Bizde her yerde onu arıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz, merak içindeyiz. İnşallah hayırlı haberini alırız. Emniyet güçleri de yoğun biçimde bu konuda çalışma yapıyor" dedi.

    Etiketler: muğla , bodrum , işletmeci
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