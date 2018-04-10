Zenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'
Allosaurus ve Diplodocus cinsi iki dinozorun iskeleti, Paris’te bu hafta açık artırmayla satışa çıktı. İskeletler ‘iç tasarım’ objesi olarak pazarlanırken, satın alacak kişilerin yeterli büyüklükte bir salona sahip olması gerektiği bildirildi.
İki dev dinozor iskeletinin yarın (çarşamba gübü) açık artırmayla satılacağı Fransız müzayede evi Binoche et Giquello’dan Iacopo Briano, “Fosil piyasası artık sadece bilim insanlarına hitap etmiyor” şeklinde konuştu. Briano, “Dinozorlar, tıpkı tablolar gibi gerçek bir dekorasyon objesine, havalı ve moda bir şeye dönüştü” dedi.
İtalyan uzman Briano, Leonardo DiCaprio ve Nicolas Cage gibi Hollywood yıldızlarının da tarih öncesi bu objelerin hayranı olduğunu aktardı. ABD’li başarılı oyuncu Nicolas Cage, 2007 yılında T-Rex’lerin yakın kuzeni olan ve nadir olarak bulunan bir Tiranozor fosili satın almış, ancak daha sonra bu iskeletin Moğolistan’dan yasadışı şekilde çıkarıldığı ve çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.
ÇİNLİLERİN İLGİSİ ARTTI
Dinozor kemikleri, birçok koleksiyonun yakın ilgisini çekiyor. Haziran ayında açık artırmaya çıkacak Teropod kemiklerinin, 1.5 milyon Euro’ya (7.5 milyon TL) satışa çıkması bekleniyor. Özellikle Çinlilerin paleontoloji konusundaki ilgisinin arttığı belirtiliyor. Bu bağlamda, Çinlilerin hem kendi topraklarında çıkabilecek kalıntıları daha sıkı araştırdığı, hem de müzeleri ve kişisel merakları için fosillerle daha yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Briano, yeni alıcıların, geleneksel alıcılar olan çokuluslu şirketler ile ultra-zengin Avrupalı ve Amerikalılara karşı yarıştığını bildirdi. 1997 yılında, McDonald’s ve Walt Disney, bugüne kadarki en iyi muhafaza edilmiş ve tamamlanmış T-Rex iskeleti Sue’yu, Chicago’daki Doğal Tarih Müzesi’ne bağışlamak için 8.36 milyon dolarlık bir ödeme yapmıştı.
İNSANLAR DİŞLERİ SEVİYOR
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan doğal tarih uzmanlarından Eric Mickeler, ‘dinozor’ piyasasının küçük olduğunu ve ‘herkes için’ olmadığını belirterek, her yıl dünyada en fazla 5 dinozor fosilinin satışa çıkarıldığını söylüyor. Mickeler, koleksiyonerlerin dinozor dişlerini sevdiğini belirtiyor.
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