Zenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriZenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'
GeriDünya Zenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
10.04.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Zenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'

Allosaurus ve Diplodocus cinsi iki dinozorun iskeleti, Paris’te bu hafta açık artırmayla satışa çıktı. İskeletler ‘iç tasarım’ objesi olarak pazarlanırken, satın alacak kişilerin yeterli büyüklükte bir salona sahip olması gerektiği bildirildi.

İki dev dinozor iskeletinin yarın (çarşamba gübü) açık artırmayla satılacağı Fransız müzayede evi Binoche et Giquello’dan Iacopo Briano, “Fosil piyasası artık sadece bilim insanlarına hitap etmiyor” şeklinde konuştu. Briano, “Dinozorlar, tıpkı tablolar gibi gerçek bir dekorasyon objesine, havalı ve moda bir şeye dönüştü” dedi.

İtalyan uzman Briano, Leonardo DiCaprio ve Nicolas Cage gibi Hollywood yıldızlarının da tarih öncesi bu objelerin hayranı olduğunu aktardı. ABD’li başarılı oyuncu Nicolas Cage, 2007 yılında T-Rex’lerin yakın kuzeni olan ve nadir olarak bulunan bir Tiranozor fosili satın almış, ancak daha sonra bu iskeletin Moğolistan’dan yasadışı şekilde çıkarıldığı ve çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.

ÇİNLİLERİN İLGİSİ ARTTI

Dinozor kemikleri, birçok koleksiyonun yakın ilgisini çekiyor. Haziran ayında açık artırmaya çıkacak Teropod kemiklerinin, 1.5 milyon Euro’ya (7.5 milyon TL) satışa çıkması bekleniyor. Özellikle Çinlilerin paleontoloji konusundaki ilgisinin arttığı belirtiliyor. Bu bağlamda, Çinlilerin hem kendi topraklarında çıkabilecek kalıntıları daha sıkı araştırdığı, hem de müzeleri ve kişisel merakları için fosillerle daha yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Zenginlerin yeni merakı satılık dinozor

Briano, yeni alıcıların, geleneksel alıcılar olan çokuluslu şirketler ile ultra-zengin Avrupalı ve Amerikalılara karşı yarıştığını bildirdi. 1997 yılında, McDonald’s ve Walt Disney, bugüne kadarki en iyi muhafaza edilmiş ve tamamlanmış T-Rex iskeleti Sue’yu, Chicago’daki Doğal Tarih Müzesi’ne bağışlamak için 8.36 milyon dolarlık bir ödeme yapmıştı.

İNSANLAR DİŞLERİ SEVİYOR

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan doğal tarih uzmanlarından Eric Mickeler, ‘dinozor’ piyasasının küçük olduğunu ve ‘herkes için’ olmadığını belirterek, her yıl dünyada en fazla 5 dinozor fosilinin satışa çıkarıldığını söylüyor. Mickeler, koleksiyonerlerin dinozor dişlerini sevdiğini belirtiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

Zenginlerin yeni merakı 'satılık dinozor'

Dünyayı ayağa kaldıran müthiş iddia! ABD hareketlendi Rusya yanıt verdi

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?