Zehirlenen Yuliya kendine geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriZehirlenen Yuliya kendine geliyor
GeriDünya Zehirlenen Yuliya kendine geliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
31.03.2018 - 00:47, Son Güncelleme:

Zehirlenen Yuliya kendine geliyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Zehirlenen Yuliya kendine geliyor

Rusya ile Batı arasında süren ajan krizinde dün seyri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. Rusya tarafından babasıyla birlikte zehirlendiği öne sürülen 33 yaşındaki Yuliya Skripal kendine gelmeye başladı.

RUSYA ile Batı arasında yaşanan diplomatik kriz Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın 4 Mart’ta İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesiyle patlak vermişti. Dün İngiliz basınında Yuliya Skripal’in ölüm tehlikesini atlatıp konuşmaya başladığı belirtildi. Salisbury’deki sinir gazı saldırısının ardından baba-kız yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İngiliz haber kanalı BBC’ye göre Yuliya Skripal kendine gelip konuşmaya başladı. Doktorlar, genç kadının tedaviye olumlu yanıt verdiğini ancak 24 saat doktor gözetimi altında tutulmaya devam edildiğini belirtti.

Saldırıyla ilgili İngiltere, Rusya’yı suçlamış, bazı AB ülkeleri ile NATO, Moskova’ya karşı misilleme kararı almıştı. ABD, 60 diplomatla Moskova’ya en sert yanıtı veren ülke olmuştu. Önceki gün Rusya, ABD’ye misliyle karşılık verdikten sonra dün de diğer ülkelere yönelik sınır dışı kararlarını açıkladı. Rusya, Londra’ya Rusya’daki diplomat sayısını, Rusya’nın İngiltere’deki diplomat sayısına indirmek için bir ay süre tanıdı. Rusya, çoğu AB üyesi 23 ülkeye diplomat çekmeleri yolunda nota vererek misillemede bulundu. Öte yandan Yuliya Skripal’in kendine gelmesi eylemin nasıl olduğuna dair araştırmalara yardımcı olabilir.

Zehirlenen Yuliya kendine geliyor

RUSYA’DAN FÜZELİ GÖZDAĞI

BATI ile Rusya arasındaki diplomatik kriz olanca şiddetiyle devam ederken Rusya bir kez daha füzeleri sahaya sürdü. 1 Mart tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin, federal mecliste yaptığı konuşmada ‘Sarmat’ (Şeytan-2) füzeleriyle gözdağı vermişti. Uzmanlar ise bu füzelerin varlığını sorgulamaya başlamıştı. İşte Batı ile Rusya ekseni arasındaki krizin yükselmesinin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir kez daha bu füzelerden fırlatarak güç gösterisinde bulundu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Zehirlenen Yuliya kendine geliyor

Kosova’da ‘FETÖ’ krizi... Başbakan, bakanı görevden aldı

Gazze’de yürüyüş katliamı

Çin: Uzay üssü meteor yağmuru gibi düşecek