Zarrab cephesinde son dakika gelişmesi! Tecavüz iddiası…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerZarrab cephesinde son dakika gelişmesi! Tecavüz iddiası…
Dünya Zarrab cephesinde son dakika gelişmesi! Tecavüz iddiası…
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Dünya
Razi CANİKLİGİK/ NEW YORK
17.03.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

Zarrab cephesinde son dakika gelişmesi! Tecavüz iddiası…

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Zarrab cephesinde son dakika gelişmesi! Tecavüz iddiası…

ABD'de İran'a yönelik yaptırım delme davasında sanıkken itirafçı olan Reza Zarrab cephesinde son dakika gelişmesi...

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın suçlu bulunduğu dava görülürken, cezaevinde Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiğini öne süren Fildişi Sahili vatandaşı Faozi Jaber'ın iddiasına yanıt geldi.

Zarrab'ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede, Jaber'in iddialarının gerçeklikle bir bağlantısının olmadığını savundu.

Avukatın dilekçesinde, "Sayın Jaber'in kendini tanımlaması gibi, cinsel istismar ve saldırı iddiaları da tamamen gerçeklikten kopuk ve yanlıştır" ifadesi yer aldı.

Avukat, Zarrab'ın diğer tutuklular ve infaz koruma memurları fark etmeden, onlarca tutuklunun ranzalarda yattığı yurt tipi bir yerde, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasının açıkça inanılmaz olduğunu kaydetti.

Dilekçede, tanık ifadesiyle Jaber'in iddialarının yanlışlığının çabucak ortaya çıkaracağı da belirtildi.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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