'Yusuf makamı'na girilmesi gerginlik çıkardı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yüzlerce Yahudi yerleşimci, sabahın erken saatlerinde Nablus kentinin Balata el-Beled Mahallesi'nde yer alan "Yusuf makamına" girerek dini ritüellerini yaptıktan sonra şarkılar eşliğinde dans etti.

İsrail ordusu da bu arada, Yahudi yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak üzere bölgeyi Filistinlilerin girişine kapattı. Filistinli gençlerin bunu protesto etmesi üzerine İsrail askerleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanarak gençlere müdahale etti.

İsrail askerlerine taşla karşılık veren Filistinli gençler, lastikler yakarak yolları kapatmaya çalıştı. Konuya ilişkin İsrail makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.