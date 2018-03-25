Yunanistan'dan Türkiye'ye sert sözler!
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 25 Mart Yunan mili bayramını fırsat görüp, Türkiye’ye karşı sert açıklamalar yaptı.
Kammenos, Yunanların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık isyanının başlatmalarının 197’nci yıldönümünde “Yunan mücahitler 1821’de çok güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu bozguna uğrattılar. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalıdır. Ulusal egemenliğimizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız” dedi.
Atina’daki askeri geçit töreninden sonra konuşan Kammenos, geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin derhal serbest bırakılmaları için dost ve müttefik ülkelere destek vermeleri çağrısında da bulundu. Ege’de Sakız adasının kuzeybatısında bulunan Psara adasındaki milli bayram törenine katılan Başbakan Aleksis Çipras da 2 Yunan askerine değindi ve Yunanistan’a geri dönmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.
Çipras konuşmasında “Türkiye, Ege’de yasadışı davranışlara son vermeli, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Tahrikler ve milliyetçi söylemler 21’inci yüzyılda bir halkın refahı ve gelişmesinin teminatı değildir. Komşularla işbirliği, karşılıklı saygı ve anlaşmazlıkların çözümü için sürekli gayret gereklidir” dedi.
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