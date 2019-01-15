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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı

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Yunanistan'dan Rusya'ya 'Makedonya' cevabı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Prespa anlaşmasına yönelik eleştirilerine yanıt verildi.

Anlaşmanın iki bağımsız ülke tarafından Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, anlaşmanın, Balkanlardaki barış ve istikrar katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası ortaklarımıza, iki ülke yönetiminin gerekli siyasi cesareti göstererek ulusal çıkarlarını koruyup zorlu bir konuda ulaştıkları çözüme ve anlaşmaya saygı duymaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın, ülkeyi yeni ismi "Kuzey Makedonya" olarak tanıyacağından duyulan umuda işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın içişleri olan konularda benzer açıklamalardan kaçınması uyarısında bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Prespa anlaşmasının dışarıdan empoze edildiği ve halkın iradesini yansıtmadığı belirtilmiş ve konunun BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması gerektiği ifade edilmişti.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, 12 Haziran 2018'de ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarındaki görüşmeler neticesinde, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerinin katılımıyla 17 Haziran 2018 tarihinde, Prespa anlaşması imzalanmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın, vardıkları anlaşmada yer alan yükümlülüklerini tamamen yerine getirmelerinin ardından Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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