Yunanistan’dan ikinci darbeci askere de iltica hakkı
YUNANİSTAN’da 2’nci Derecedeki İltica Komisyonu, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 askerden eski binbaşı Ahmet Güzel’e iltica hakkı tanıdı.
Komisyon daha önce FETÖ’cü eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya da iltica hakkı tanımıştı. Özkaynakçı, sıkı gözlem altında tutulması şartıyla 26 Nisan’da serbest bırakılmıştı. Güzel’in de aynı şartlarla serbest bırakılması bekleniyor.
Komisyon karar gerekçesinde, Türkiye’nin gönderdiği dosyalarda, Ahmet Güzel’in 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığının kanıtlanmadığını ileri sürdü.
Ayrıca, Türkiye’ye iadesi halinde adil yargılanmayacağını iddia etti.
Darbeci askerlere iltica hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin son sözü Yunan Danıştay’ı söyleyecek.
Danıştay, Yunan hükümetinin Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkının iptal edilmesi başvurusuna cevabını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Yunanistan’daki darbeci askerlerin 18 aylık idari tutukluluk süreleri de bu ay doluyor.
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