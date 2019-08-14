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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AFP
14.08.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor: 8 yaralı

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Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor: 8 yaralı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün çıkan orman yangını devam ederken, 8 kişinin yaralandığı ve bazı köylerin güvenlik amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

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  • Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor
  • Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor
  • Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor
  • Yunanistan’daki orman yangını devam ediyor
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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Adada alevler rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle yayılınca, bölgede acil durum ilan edildi. Yangına müdahale çalışmalarına yaklaşık 250 itfaiyeci katılırken 4 köyün de tahliye edildiği öğrenildi.

8 kişinin hafif yaralandığı Makrymalli köyünde, birkaç evde hasar meydana gelirken bazı arabaların da yandığı bildirildi.

İTALYA’DAN YARDIM

Yangına havadan yapılan müdahale yetersiz kalınca diğer Avrupa ülkelerinden yardım istendi. İtalya, Yunan makamlarının itfaiye ekipmanı talebinin ardından yangına müdahale amacıyla iki adet yangın söndürme uçağı gönderdi.

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis yangın söndürme çalışmalarına ilişkin, “Durum daha iyi görünüyor. Çok büyük bir çaba vardı ve insanüstü çabalar” dedi. Yangına havadan müdahalenin sabahın ilk ışıklarında başladığını belirten Bakoyannis, “Zor bir yangın, gerçek bu. İnsanlar için hayati tehlike yok ve önemli olan da bu” diye konuştu. İtfaiye yetkilileri, dört köyün ve yüzlerce kişinin dün önlem amacıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Avrupa İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, “Eğriboz’daki durum çok zordu ve hala devam ediyor” dedi. Avrupa'daki diğer orman yangınlarından edindiği deneyimlerden yola çıkan Stylianides, acil durumla ilgili yetkililer arasında gösterilen koordinasyondan etkilendiğini ve itfaiyecilerin her birinin birer "kahraman" olduğunu söyledi.

Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, “Yaşamları korumayı ve insanların mallarını kurtarmayı başardık” dedi.

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