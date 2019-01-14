Yunanistan’da koalisyon çöktü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYunanistan’da koalisyon çöktü
GeriDünya Yunanistan’da koalisyon çöktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yunanistan’da koalisyon çöktü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’da koalisyon çöktü

Atina ile Üsküp arasında 27 yıldır süregelen isim anlaşmazlığını çözen “Prespa Anlaşması” Yunanistan’da siyasi krize yol açtı. Sağ çizgideki ANEL’in lideri Savunma Bakanı Panos Kammenos istifa edip, hükümetten ayrıldı.

Yunanistan’da yaklaşık dört yıldır iktidarda olan koalisyon hükümetinin ömrü dün sona erdi. Koalisyonun küçük ortağı popülist milliyetçi Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos, “Makedonya sorunu” yüzünden dün hem bakanlık görevinden istifa ettiğini hem de hükümetten desteğini çektiğini açıkladı. Kammenos, Atina ile Üsküp arasında geçen yıl haziran ayında imzalanan ve NATO ile AB üyelik yolunun açılmasına karşılık olarak, Makedonya Cumhuriyeti’nin ismini “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesini öngören “Prespa Anlaşması”na karşı çıkıyordu. 

GÜVENOYU İSTEYECEK

Yunanistan Başbakan Aleksis Çipras, Savunma Bakanlığı’na düne kadar Genelkurmay Başkanı olan Koramiral Evanelos Apostolakis’ı atadı. Ayrıca hafta içinde paralementodan güvenoyu isteyeceğini de söyledi. Başbakan Çipras, parlamentoda güvenoyu alacağına inandığını ve seçimlerin normal şekilde bu yıl Ekim ayında yapılacağını belirtti. 300 üyeli Yunan Parlamentosu’nda Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisinin 145 milletvekili bulunuyor. Aleksis Çipras’ın iktidarda kalabilmesi için en az 6 milletvekilinin daha desteğini alması gerekiyor.

Yunanistan’da koalisyon çöktü

KARDAK’A ÇELENK

Kammenos, istifasının ardından askeri bir helikopterle Kardak kayalıkları bölgesine uçtu. 1996’da yaşanan Kardak Krizi sırasında hayatını kaybeden üç Yunan askeri anısına denize çelenk atan Kammenos, görüntüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ İÇİN OLUMLU GELİŞME

Kammenos’un istifası Türk-Yunan ilişkileri için olumlu bir gelişme teşkil ediyor. Kammenos, gerek icraatı, gerekse Türkiye aleyhindeki ağır hakaretler de içeren açıklamaları yüzünden ilişkilerde gerginlikler yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle, her yıl ocak ayı sonlarında, askeri helikopter ya da savaş gemisi ile Kardak kayalıkları bölgesi yakınına giderek denize çelenk atma şovu, Ege’de gergin saatlerin yaşanmasına yol açmıştı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aylar sonra ortaya çıktı! Yer yerinden oynayacak

Son dakika... Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması

Son dakika... Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

Ivanka Trump da Dünya Bankası başkan adayları arasında