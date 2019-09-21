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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yunanistan’da göç endişesi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’da göç endişesi

Ege’de mülteci geçişindeki artış Yunanistan’ı endişelendirdi. Yunan Bakan Yardımcısı Yorgo Kuçakos, “İzmir ve civarına ülkemize geçmek amacıyla binlerce sığınmacı yığıldı” diye açıklama yaptı.

YUNANİSTAN’da Mülteci Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos’un “İzmir ve civarına ülkemize geçmek amacıyla binlerce sığınmacı yığıldı” açıklaması ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın rakamları, yeni bir göç dalgası yaşanabileceği endişelerini arttırdı. Kamu Düzeni Bakanlığı’na göre nisandan beri Ege adalarına geçen mülteci ve göçmenlerin sayısı (27 bin) geçen yıla oranla (14 bin) neredeyse 2 katına çıktı. Salı gününden düne kadar adalara geçen mülteci ve göçmen sayısı ise 2 bin 300 olarak belirlendi. Dün itibariyle, Yunanistan’ın Ege adalarında bulunan mülteci ve göçmen sayısı 28 bin 150’ye ulaştı.

50 BİN MÜLTECİ

Mülteci ve göçmenlerin büyük bölümü Midilli (13 bin 643 kişi) adasında kalıyor. Sisam (Samos) adasında ise 864 kişiyi barındıracak bir kamp bulunmasına rağmen 5 bin 635 mülteci ve göçmen yaşıyor. Ocak-ağustos döneminde, Yunanistan’a (Ege ve Meriç) kaçak gelen 41 bin 643 kişi iltica başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunmayanlar ile birlikte sayının 50 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Sadece ağustos ayında 5 bin 450 kişi Yunan makamlarına iltica dilekçesi verdi.
Sığınmacı akınının en yoğun olduğu 2015-2016 yıllarında Yunanistan ve Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacılar Avrupa’da siyasi krize yol açmış, 2016 yılı Mart ayında Türkiye ile imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Avrupa’ya geçişlerde belirgin düşüş kaydedilmişti.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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