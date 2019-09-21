Yunanistan’da göç endişesi
Ege’de mülteci geçişindeki artış Yunanistan’ı endişelendirdi. Yunan Bakan Yardımcısı Yorgo Kuçakos, “İzmir ve civarına ülkemize geçmek amacıyla binlerce sığınmacı yığıldı” diye açıklama yaptı.
YUNANİSTAN’da Mülteci Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos’un “İzmir ve civarına ülkemize geçmek amacıyla binlerce sığınmacı yığıldı” açıklaması ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın rakamları, yeni bir göç dalgası yaşanabileceği endişelerini arttırdı. Kamu Düzeni Bakanlığı’na göre nisandan beri Ege adalarına geçen mülteci ve göçmenlerin sayısı (27 bin) geçen yıla oranla (14 bin) neredeyse 2 katına çıktı. Salı gününden düne kadar adalara geçen mülteci ve göçmen sayısı ise 2 bin 300 olarak belirlendi. Dün itibariyle, Yunanistan’ın Ege adalarında bulunan mülteci ve göçmen sayısı 28 bin 150’ye ulaştı.
50 BİN MÜLTECİ
Mülteci ve göçmenlerin büyük bölümü Midilli (13 bin 643 kişi) adasında kalıyor. Sisam (Samos) adasında ise 864 kişiyi barındıracak bir kamp bulunmasına rağmen 5 bin 635 mülteci ve göçmen yaşıyor. Ocak-ağustos döneminde, Yunanistan’a (Ege ve Meriç) kaçak gelen 41 bin 643 kişi iltica başvurusunda bulundu. Başvuruda bulunmayanlar ile birlikte sayının 50 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Sadece ağustos ayında 5 bin 450 kişi Yunan makamlarına iltica dilekçesi verdi.
Sığınmacı akınının en yoğun olduğu 2015-2016 yıllarında Yunanistan ve Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacılar Avrupa’da siyasi krize yol açmış, 2016 yılı Mart ayında Türkiye ile imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Avrupa’ya geçişlerde belirgin düşüş kaydedilmişti.
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