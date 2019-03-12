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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.03.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD Büyükelçiliği'ne kaçak giriş

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Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD Büyükelçiliği'ne kaçak giriş

Yunanistan'da FETÖ bağlantılı Türk vatandaşı, iltica talebinin reddedilmesini protesto etmek için ABD'nin Atina Büyükelçiliğine demir parmaklıkları aşarak girdi.

Yunanistan'a firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı bir kişinin, ABD'nin Atina Büyükelçiliği binasına izinsiz girerek reddedilen iltica talebi nedeniyle protestoda bulunmak istediği bildirildi.

AA muhabirinin polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 37 yaşındaki erkek FETÖ'cü, pazar günü ABD Büyükelçiliğini çevreleyen demir parmaklıkları aşarak bahçeye girmesinin ardından polis tarafından yakalandı.

İkinci kez benzer girişimde bulunan kişi, tutuklanarak suçüstü mahkemesine sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Zougla sitesi haberinde, FETÖ bağlantılı kişinin, ifadesinde ABD'ye iltica talebinde bulunduğunu söylediği aktarıldı. Haberde, evsiz olduğu belirtilen kişinin, iltica talebinin reddedilmesinin ardından bu durumu protesto etmek için elçiliğe izinsiz girmeye çalıştığı ifade edildi.

ABD Büyükelçiliği ise olayı doğrularken, hassas bilgi olduğu gerekçesiyle iltica talebine ilişkin bilgi vermedi.

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