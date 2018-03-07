Müthiş iddia! 'Yunanistan tutuklu askerler için bu teklifi yapacak'

DIŞİŞLERİ Bakanı Nikos Kocyas’ın, Parlamento Dış Politika ve Savunma Komisyonu’na kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısından medyaya sızan haberlere göre, Türk makamlarından, Yunan askerlerinin cevap telefonlarının incelenmesi esnasında bir Yunan uzmanın da yer alması istenecek.

Kathimerini gazetesi ise söz konusu teklife ilişkin ilginç bir iddia ortaya attı. Gazete, bu durumda“Türklerin Yunan askerlerinin cep telefonlarana “bir şeyler yüklenmesi” ihtimalinin ortadan kalkacağını iddia etti.

Yunan askerler, teğmen Angelos Mitretodis ve kıdemli çavuş Dimiti Kuklacis’in cep telefonları detaylı dijital incelemenin yapılması için Ankara’daki Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmişti.

'ASKERLERİN MORALİ İYİ'

Tutuklanan Yunan askerlerin, Edirne Yüksek Güvenli F Tipi Cezaevi'ne gönderilmesi Atina’da “Neden Yüksek Güvenli? Neden normal bir cezaevi değil?” eleştirilerine yol açmıştı.

Oğlu, kıdemli çavuş Dimitris Kuklacis’i geçen pazartesi günü cezaevinde ziyaret eden Nikos Kuklacis “İki çocuğun da durumu iyi. Kendilerine bedensel ya da psikolojik herhangi bir şiddet uygulanmadı. Diğer tutuklu ve mahkûmlardan ayrı bir bölümde, aynı hücrede kalıyorlar. Hücrede, sıcak su ve tuvalet var. Oğlumun morali iyi, kendisi ile iftihar ediyorum” dedi.

YUNAN CUMHURBAŞKANI’NA CEVAP

Öte yandan, Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un Pieria bölgesini ziyareti sırasındaki konuşmasında “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…” ve “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” şeklinde sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy “Cumhurbaşkanı Pavlopulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz” dedi.

Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos ise hem Yunan hükümeti hem de Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un her zaman uluslararası hukuktan yana olduklarını belirtti ve “Tarafımızdan, herhangi bir devletin toprak bütünlüğünden şüphe etmek söz konusu değildir” diyerek, Ankara’nın tepkisini yumuşatmaya çalıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR