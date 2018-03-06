Yunanistan tutuklu askerler konusunu AB’ye taşıdı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan askerlerin tutuklanmasını Brüksel’de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı’nda gündeme getirdi ve Birlik bakanlarını son durum hakkında bilgilendirdi.

Yunan üsteğmen Angelos Mitretodis ve kıdemli çavuş Dimitri Kuklacis’in tutuklanması AB Komisyonu tarafından da yakından izleniyor. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, durumdan haberdar olduklarını belirterek, “Her ikisi de NATO üyesi olan iki yakın komşu ülke arasında her zaman olması gerektiği gibi iyi komşuluk ilişkilerinin ruhuna uygun olarak hızlı ve olumlu bir sonuç bekliyoruz” dedi.

İki asker, Edirne’de geçen hafta sonu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı “Hudut Kartalları” adlı sınır birliği ekipleri tarafından devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunan yakalamıştı. “Askeri casusluğa teşebbüs” ve “askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Yunan askerlerin tahliyesine yönelik talepler geri çevrilmiş ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.