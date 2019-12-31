Yunan vatandaşı oldular
ABD’li ünlü oyuncu Tom Hanks, eşi Rita Wilson ve 2 çocuğu Yunan vatandaşlığına kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos “ülkeye önemli katkıları bulunan yabancıların Yunan vatandaşlığına kabul edilmesi” düzenlenmesi çerçevesinde, Tom Hanks ve ailesine vatandaşlık hakkı tanıyan belgeyi imzaladı. Ege’de Antiparos adasında satın aldığı villada yıllardır tatil yapan 63 yaşındaki Hanks, geçtiğimiz yıl 102 kişinin hayatını kaybettiği yangından sonra depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.
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