Yunan meclisinde Türk vekil Mustafa'ya sözlü saldırı

Yunanistan meclisindeki dış ilişkiler ve savunma komitesi toplantısında, aşırı sağ görüşlü Altın Şafak Partisi milletvekili Ellias Kassidiaris'in, SYRIZA'nın Rodop milletvekili Mustafa Mustafa'ya yönelik ırkçı ifadeleri tartışmaya yol açtı.

Yunan basınına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın, Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile ilişkileri içeren konuşması sırasında, Altın Şafak Milletvekili Ellias Kassidiaris'in, Mustafa'nın toplantıdan atılması gerektiği yönündeki açıklamaları sebebiyle tartışma yaşandı.

Kassidiaris'in Mustafa'ya yönelik, "Türk milletvekilini aramızda bulunduramayız. Türk ajanı dışarı." şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

Başta komitenin SYRIZA'lı diğer üyesi Nikos Ksidakis ile ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nden Yorgos Koumouçakos olmak üzere, diğer milletvekillerinin, Altın Şafak üyesi vekilin sözlerine tepki gösterdiği belirtildi.

Tartışmanın hararetlenmesiyle, güvenlik görevlilerinin salonun kapısına geldiği, ancak kısa bir aradan sonra toplantının yeniden başladığı ifade edildi.