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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo Kirbaki - ATİNA
13.04.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Yunan jeti bu yüzden mi düştü? 'Denizi ve gökyüzünü karıştırmış olabilir'

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunan jeti bu yüzden mi düştü? 'Denizi ve gökyüzünü karıştırmış olabilir'

Ege'de dün denize çakılan Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 savaş uçağının düşme nedeninin pilotaj hatası olduğu tahmin ediliyor. Havacılık uzmanlarına göre, Yunan pilot Yorgo Baltadoros göz ve his yanılmasına bağlı olarak denizi ve gökyüzünü birbirine karıştırıp denize çarpmış olabilir. Uçağın düşmesine ilişkin 4 olası senaryo var.

Ege’de Skiros Adası'nın 9 mil kuzeydoğusunda denize düşen Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait Mirage 2000 savaş uçağı pilotu yüzbaşı Yorgo Baltadoros’un cesedi, kazadan yaklaşık 21 saat sonra bulundu.

Skiros Adası Belediye Başkanı Miltos Haciyiannis, 34 yaşındaki 2 çocuk babası yüzbaşı Baltadoros’un cesedinin, arama çalışmalarına katılan bir balıkçı teknesi tarafından bulunduğunu söyledi. Pilton cesedi, otopsi için Atina’daki Hava Kuvvetleri Hastanesi’ne nakledildi. Yunan Mirage 2000 uçağının enkazı ve özellikle de karakutunun bulunması için arama çalışmaları sürüyor.  

BÜYÜK İHTİMALLE HİS VE GÖZ YANILMASI

Bu arada havacılık uzmanlarına göre, Yunan savaş uçağının denize düşmesinin nedenleri  ile ilgili senaryolar şunlar:

* Pilotaj hata. Pilot Baltadoros göz ve his yanılmasına bağlı olarak denizi ve gökyüzünü birbirine karıştırıp denize çarpmış olabilir. Göz ve his yanılmasında, denizin maviliği ile göğün maviliği birbirine karışabiliyor. Pilot, denizin üzerinde terste uçtuğu hissine kapılıyor. Uçağı düzeltmek istiyor. Uçağı terse çeviriyor ve denize çarpıyor.

* Bölgede etkili olan ve Kuzey Afrika’dan gelen toz oluşumu nedeniyle pilotun görüş mesafesinin çok sınırlı olması.

* Pilotun ani bir rahatsızlık nedeniyle uçağın kontrolünü kaybetmesi. .

* Ani bir teknik arızanın, pilotun üssü ile haberleşmesine vakit bırakmadan uçağın düşmesine yol açması. Ancak, uzmanlar 2007 yılında Yunan Hava Kuvvetleri gücüne dahil edilen ve sadece 820 saat uçuş süresi bulunan söz konusu Mirage 2000 uçağın teknik bir arızadan düşmesini neredeyse imkânsız sayıyorlar.  

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KAZA NASIL OLDU?

Dün (perşembe) saat 11.15 sularında, Skiros Adası'ndaki 2 Mirage 2000 tipi savaş uçağına 2 Türk F-16’sının Sakız ile Midilli adaları arasında Yunan hava sahasını “ihlal”  ettkleri iddiasıyla “püskürtme operasyonu”  için havalanmaları emri verildi. Yunan uçakları saat 11.30 sularında bölgeye ulaştıklarında, Türk savaş uçaklarının bölgede bulunmadıklarını tespit ettiler. Dolayısıyla 'püskürtme operasyonuna' gerek kalmadı. Pilot Baltadoros, üssüne, Türk uçaklarının 20 milden fazla mesafede bulundukları anlamına gelen BVR (Beyond Visual Range) mesajı yolladı.  

Skiros üssünden, 2 pilota daha bir sure için bölgede uçmaları emri verildi. Yunan Mirrage 2000’leri yaklaşık 45 dakika süreyle Midilli ile Rodos adaları arasındaki bölgede uçtuktan sonra Skiros Adası'na dönüşe geçtiler. Saat 12.15’te, diğer Mirage 2000 uçağının pilotu, Baltadoros’un kullandığı savaş uçağının denize düştüğünü gördüğünü bildirdi.

DİĞER UÇAK DA AZ KALSIN DÜŞECEKTİ-

Askeri uzmanlarına gore, savaş uçakları 2’şer uçtuklarında, biri diğerini yakından takip eder. Bu yüzden, 2. Yunan Mirage uçağı da az kalsın denize çakılacaktı. Uçağın pilotu deniz seviyesine 100 metreye kadar alçaldığı bir sırada son andaki manevraları ile uçağın düşmesini önledi.

28 YILDA 81 UÇAK DÜŞTÜ

1990 yılından bu yana, Yunan Hava Kuvvetleri’nin 81 uçağı düştü ve 125 insan hayatını kaybetti.

28 yılda düşen Yunan savaş uçakları şunlar:

- 14 adet F-4 (Fantom)

- 1 3 adet Mirage 2000

- 13 aoet A-7 Corsair

- 12 adet F-16

- 6 adet Mirage F-1

- 2 adet C-130  

1991 yılında C-130 askeri nakliye uçağının Othris Dağı'na çarpması sonucu 63 subay ve er hayatını kaybetmişti. Türk savaş uçakları ile Ege’de “it dalaşı” sırasında düşen Yunan savaş uçağı sayısı ise 2.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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