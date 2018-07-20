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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
20.07.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Yunan Dışişleri Bakanı Kocyas'ın kitabında dikkat çeken ifadeler

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Yunan Dışişleri Bakanı Kocyas'ın kitabında dikkat çeken ifadeler

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın 2015-2018 yılları arasındaki Kıbrıs müzakerelerine ilişkin kitabı kısa süre içinde yayımlanacak. Kitapta BM özel danışmanı Espen Bart Eide ve Türk gazetecilere ilişkin bir yorum oldukça dikkat çekti. Kocyas, BM özel temsilcisinin Yunan basınından kendisine yakın gazeteciler bulduğunu ancak Türk gazeteciler konusunda benzer bir yandaş gazeteci arayışında olmadığını söylerken, “Birinci neden Türkiye buna izin vermezdi, ikinci neden ise, Helen (Yunan) tarihinde de görülüyor, bizim tarafta Elphialtes (hain) bulmak çok kolay” dedi.

Yunan Bakan Kocyas, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünün kutlandığı ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden gündeme geldiği bugünlerde, “Kıbrıs’ın hainleri’ kitabını yazdı. Kocyas, ‘300 Spartalı’ filmiyle popüler olan Yunanlı ünlü tarihçi Heradot’un anlattığı, Perslerle Sparta Kralı Leonidis arasındaki Termofil savaşından örnek verdi ve “Kendisi de Yunanlı olan Ephialtes, Leonidis’e ihanet etti. BM Kıbrıs müzakerelerinde Rum ve Yunan gazetecilerden çok sayıda Elphialtes (hain) buldu. Türklerden ise, bulamadı” dedi. 'Elphialtes' adı Yunanca’da ihanet eden bir kişi ya da grup anlamında kullanılıyor.

Nikos Kocyas’ın Yunanistan’da Dışişleri Bakanı olduğu günden bugüne Kıbrıs müzakerelerinde yaşadıklarını anlattığı ‘2015-2018 Kıbrıs’ adlı kitabı, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. İngilizce ve Yunanca basılmaya hazırlanan kitabın ön sözü Yunan medyasında yayınlandı. Kocyas, önsözünde Kıbrıs müzakerelerini yürüten eski BM özel danışmanı Norveçli diplomat Espen Barth Eide’yi ve Yunanlı-Rum gazeteci ‘hainleri’ hedef tahtası yaptı.

"TÜRKLERDEN ARAMADI BİLE"

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Eide’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminde çok sayıda gazeteci ile yakın ilişkiler kurduğunu, Kıbrıs müzakerelerinde Lefkoşa ve Atina’da hükümetlerin ağır medya saldırısı altında kaldığını savundu. BM temsilcisi Eide’nin Türkiye’de benzer bir yandaş gazeteci arayışında olmadığını anlatan Kocyas, “Birinci neden Türkiye buna izin vermezdi, ikinci neden ise, Helen (Yunan) tarihinde de görülüyor, bizim tarafta Elphialtes (hain) bulmak çok kolay” dedi.

Yunan Dışişleri Bakanı Kocyasın kitabında dikkat çeken ifadeler

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ KALKMALI

Kocyas İsviçre’de geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı Kıbrıs Konferansı sırasında ve öncesinde Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin tamamen adadan çekilmesini savunduğunu belirtti. Yunan ve Rum medyasından destek bulamadığını ve ağır eleştiriler aldığını belirten Kocyas, “Günün sonunda Kıbrıs ve Yunanistan’da halktan büyük destek aldım. BM de Kıbrıs sorununun çözümü için en önemli konunun asker ve garantiler olduğunu anladı” ifadelerini kullandı.

Kocyas’ın Kıbrıs kitabı, BM özel danışmanı Eide’ye gönderdiği bugüne kadar yayınlanmamış mektuplar, röportaj ve söyleşiler ile kendi konuşmalarından oluşuyor.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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