Yunan Başbakanı taciz hakkında konuştu
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan firkateyni ‘Nikiforos Fokas’ın önceki gün Türk sismik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa’yı taciz etmesiyle ilgili olarak “Hem savunma (askeri) hem de diplomatik düzeyde gerekli ne gerekiyorsa yapıldı.
Konuya olduğundan daha büyük boyutlar vermek istemiyorum. Gerginlik ortamı oluşturularak oldu bitti olaylarının yaratılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Çipras, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’a da dolaylı bir mesaj gönderdi. Yunan Başbakanı “Bizi kaygan yola sokacak ve komşumuz (Türkiye) ile diyalogu torpilleyecek milliyetçi söylemlerden etkilenmeyeceğiz” diye konuştu. Çipras “Özellikle bu dönemde, Türkiye ile diyalog önemli” ifadesini kullandı.
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