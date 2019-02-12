Yunan bakandan Akar’a Ege çağrısı
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, yarın Brüksel’de başlayacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında görüşeceği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Ege’de gerginliğin azalması amacıyla işbirliği çağrısında bulundu.
Apostolakis, “Türk-Yunan ilişkilerinde hep inişler çıkışlar yaşanıyor. Sürekli çatışma ortamı içinde olmamıza, etkileri önceden kestirilemeyecek gelişmelere yol açabilecek bir kaza riskine girmemize hiçbir neden yok” dedi.
Başbakan Aleksis Çipras’ın geçen haftaki Türkiye ziyareti ile iki ülke arasında Ege’de gerginliğin azalması için bir iletişim kanalı açıldığını belirten Apostolakis, Milli Savunma Bakanı Akar ile yapacağı görüşmeyle ilgili “Kendisi ile tanışıyoruz. Ege’de tehlikeli hareketleri, gerginliği azaltmaya çalışacağız. Ne yapabiliriz? Araştıracağız” diye konuştu. Akar ile Apostolakis’in Brüksel’deki buluşması, geçen hafta Erdoğan-Çipras görüşmesinde kararlaştırıldı. İki bakan, Ege’de güven arttırıcı önlemleri görüşecek. Yunan hükümet kaynakları, Brüksel’deki görüşmeden önemli sonuçlar çıkmasını beklemediklerini söyledi.
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