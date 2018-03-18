Yunan bakana 'kurşunlu' tehdit
Yunanistan’la Makedonya arasındaki isim krizine ilişkin müzakerelerde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'a, içinde kurşun bulunan bir mektup gönderildi.
Sputnik'in aktardığına göre bir polis yetkilisi, "Zarfta bir kurşun ve bakanın Makedonya meselesindeki çabalarına atıf yapılan bir mektup vardı" dedi.
Kocyas geçtiğimiz aylarda da tehdit içeren mektuplar almıştı. Şubat ayında gönderilen bir mektupta üç adet kurşun bulunmuştu.
Yunanistan, kendi sınırları içinde de ‘Makedonya' isimli bir bölgenin bulunmasını gerekçe göstererek, bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Dahası, Makedonya'nın AB ve NATO üyeliğini de bu nedenle bugüne dek veto ediyordu.
İki ülke arasındaki müzakereler geçen ay ivme kazanmış, sorunun çözülmesinin an meselesi olduğu belirtilmişti.
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