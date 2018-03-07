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    Yunan askerler AB-BM-NATO’da

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA - Güven ÖZALP/BRÜKSEL
    07.03.2018 - 00:27 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN Savunma Bakanı Panos Kammenos, Meriç bölgesinde geçen perşembe günü yakalanıp tutuklanan iki Yunan askeri konusunun, sadece Türk-Yunan değil, aynı zamanda Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ilgilendirdiğini öne sürerek konuyu AB gündemine taşındı.

    Kammenos, dün Brüksel’de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı’nda mevkidaşlarını son durum hakkında bilgilendirdi. NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de bilgilendireceğini açıklayan Kammenos “Yunan askerleri, Türkiye’den yasadışı mülteci ve göçmen sokmak isteyenlerin izi peşindeydi. Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Dolayısıyla, konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor” dedi.

    KONSOLOSLUKTA KALSINLAR

    Kammenos, Yunan askerlerinin avukatlarının, pazartesi günü Edirne 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilen tahliye taleplerinde ilginç bir önerinin de yeraldığını söyledi. Yunan askerlerinin tutuklanma nedenlerinden biri Türkiye’de kalıcı bir ikâmetgahlarının olmamasıydı. Kammenos, avukatların “askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmalarını” önerdiklerini açıkladı.

    ÇİPRAS’TAN BM’YE TELEFON

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, kendisinden iki Yunan askeri ile ilgili Türkiye’ye “Bu konunun süratle ve olumlu bir şekilde halledilerek, askerlerin serbest bırakalmaları ve  Yunanistan’a iade edilmeleri” mesajını iletmesini istedi.  Çipras’ın Kabine toplantısında ise “Durum dikkatli hareket etmeyi ve sabırlı olmaylı gerektiriyor. Eğer basit bir sınır vakasından başka amaçlarla yararlanma gibi bir düşünce varsa, Türkiye bunun çıkmaz bir yol olacağını ve bizzat kendisine zarar vereceğini er veya geç idrak edecektir” dediği de belirtildi.

    Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos ise “Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ya da Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayacak mı” sorusuna “Gerekirse arayacak. Neden aramasın” yanıtını verdi.

    MOGHERİNİ: İYİ KOMŞULUK ÖNEMLİ

    AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,  sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına yönelik umutlarını dile getirdiklerini söyledi. Mogherini, “İyi komşuluk, tüm komşular Avrupalı ve özellikle de iki NATO müttefiki olduğunda çok önemli” dedi. Mogherini, AB savunma bakanlarının ortak isteğinin olayın hızlı ve olumlu sonuçlanması olduğunu ifade etti.  

    Etiketler: Yunanistan , gazetehaberleri , BM
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