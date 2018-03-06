Yunan adalarına gemiyle helal tur

HÜNKAR Turizm, 14 Haziran’da İzmir Çeşme Limanı kalkışlı ‘helal konseptli’ cruise turları başlatıyor. Kudüs, Bosna Hersek, Balkanlar, Endülüs, İtalya, Malezya,Helal cruise gemisi geliyor Dubai, Fas, Özbekistan gibi ülkelere turlar düzenleyen şirket, muhafazakar kesimden gelen gemi turlarına olan talebi karşılamayı hedefliyor. 14 Haziran’da başlayacak turlar, temmuz sonuna kadar devam edecek.

MİKANOS TURDAN ÇIKARILDI

Toplamda 18 sefer yapılacağı bilgisini veren Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem, gelir beklentilerinin ise 12.1 milyon dolar olduğunu belirtti. Gemide bazı değişiklikler yapılarak, geminin ‘helal konseptine’ uygun hale getirildiğini anlatan Erdem, gemide kumarhane olarak kullanılan bölümün restorana çevrildiğini, spor salonunun ise 200 kişilik mescit haline getirildiğini belirtti. Erdem, gemide alkol satışı yapılmayacağını kaydetti. Eğlence adası olan Mikanos’un da bilinçli olarak turlara dahil edilmediği kaydedildi.

HAVUZDA KADIN-ERKEK AYRI

Tuvaletlerde de değişiklik yapıldığını anlatan Erdem, “Tuvaletlere taharet musluğu bile takıldı. Konseptimize uygun olmayan animasyon ve Mikanos adası gezisi gemi turunda yer almıyor. Geminin havuz spa ve güneşlenme alanları kullanım saatleri kadınlara ve erkeklere özel olmak üzere öğleden önce öğleden sonra iki seans şeklinde kullanılıyor.

Kadınlar korunaklı bir şekilde havuza girebiliyor. Etrafında diledikleri gibi güneşlenebiliyor. Gemide kuaför ve güzellik merkezi de bulunuyor. 14 Haziran’da gemimiz ilk seferine başlayacak. Üç gece, dört gece ve yedi gecelik paketlerle hizmet vereceğiz. Fiyatlarımız 249 Euro ile 1500 Euro arasında değişiyor. Tur Çeşme’de başlıyor. Atina, Midilli, Nafplion, Santorini, Girit ve Rodos uğranılan destinasyonlar arasında yer alıyor.

220 MİLYAR DOLAR OLACAK

Helal turizmde turist sayının 2020 yılında dünyada 156 milyon kişiye ulaşacağının ve harcama miktarının ise 220 milyar dolar olacağının tahmin edildiğini dile getiren Erdem, “2026 yılında ise pazarın büyüklüğünün 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de 160 adet helal konseptli hizmet veren tesis bulunuyor. Toplam yatak kapasitesi de 35 bin civarında. Bu da topla yatak kapasitesinin yüzde 3’üne denk geliyor” dedi.