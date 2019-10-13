YPG sözcülerine Mısır’dan davet
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, dün Kahire’de terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı Suriye Demokratik Konseyi eşbaşkanları Riyad Derrar ve İlham Ahmed ile bir araya geldi.
Görüşme Abdülfettah el Sisi yönetiminin daveti üzerine gerçekleşirken Şükri, ülkesinin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve halkların birlikte yaşamasına büyük önem verdiğini belirterek ülkesinin Suriye’deki tüm unsurlara eşit mesafede olduğunu söyledi. Görüşme tam da Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gerçekleşti.
Mısır Dışişleri Sözcüsü, Türkiye’nin Suriye’ye sınırötesi operasyonunun ele alındığını kaydetti. Buna göre Şükri, Türkiye’ye karşı durmanın BM’nin 51’nci maddesine göre meşru bir hak olduğunu iddia etti. Ahmed, geçen hafta Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilmiş, Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulunmuştu.
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