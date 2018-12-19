'YPG/PKK bizim temsilcimiz olamaz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri'YPG/PKK bizim temsilcimiz olamaz'
GeriDünya 'YPG/PKK bizim temsilcimiz olamaz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
19.12.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

'YPG/PKK bizim temsilcimiz olamaz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'YPG/PKK bizim temsilcimiz olamaz'

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Temmo, "YPG/PKK hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz." dedi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo, "Terör örgütü YPG/PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız." dedi.

"YPG/PKK HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİ SURİYE'DE TEMSİL EDEMEZ"

Abdulaziz Temmo, "Suriye'de bizi YPG/PKK temsil etmiyor, Kandil'den ülkemize geldiler, yöneticilerini de tanıyoruz, kim olduklarını biliyoruz. Hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA YPG/PYD'Yİ NEREYE GÖNDERİRSE GÖNDERSİN"

Amerika'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadele için YPG/PKK'ya destek verdiğini belirten Temmo, "Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Amerika'nın YPG/PYD'yi oradan çıkarmasını istiyoruz, nereye gönderirlerse göndersinler." şeklinde konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Pompeo açıkladı: Suriye'den çekilme kararı...

Terör örgütü YPG/PKK'ya Fransa sahip çıktı

'ABD, Afganistan'dan da askerini çekecek' iddiası

O iddia gündeme bomba gibi düşmüştü... Ve ABD yalanladı