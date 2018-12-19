'YPG/PKK bizim temsilcimiz olamaz'
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Temmo, "YPG/PKK hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz." dedi.
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temmo, "Terör örgütü YPG/PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız." dedi.
"YPG/PKK HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİ SURİYE'DE TEMSİL EDEMEZ"
Abdulaziz Temmo, "Suriye'de bizi YPG/PKK temsil etmiyor, Kandil'den ülkemize geldiler, yöneticilerini de tanıyoruz, kim olduklarını biliyoruz. Hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz." ifadelerini kullandı.
"AMERİKA YPG/PYD'Yİ NEREYE GÖNDERİRSE GÖNDERSİN"
Amerika'nın terör örgütü DEAŞ ile mücadele için YPG/PKK'ya destek verdiğini belirten Temmo, "Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Amerika'nın YPG/PYD'yi oradan çıkarmasını istiyoruz, nereye gönderirlerse göndersinler." şeklinde konuştu.
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