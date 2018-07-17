YPG ile Şam iki baraj işletmesinde anlaştı
Terör örgütü YPG/PKK ve Beşar Esad rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajın işletmesinin rejime devri konusunda anlaştı.
Anadolu Ajansı’nın Rakka’daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim, bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak Suriye’nin en büyük barajı Tabka ve Fırat Nehri üzerindeki Tişrin’in işletme haklarının rejime devredilmesinde uzlaştı. Anlaşmaya göre, rejim ekipleri barajlara ait tesislere kalıcı yerleşecek.
Bunun karşılığında rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgelere elektrik ve su dağıtacak.
Öte yandan YPG/PKK ve rejim, Irak sınırındaki Deyrizor’da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapıyor.
Bu kapsamda geçen günlerde aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer’i de ziyaret etti.
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