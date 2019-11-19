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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: MIAMI ÜNİVERSİTESİ
19.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Yolsuzluk uzmanı profesör 2,5 milyon dolar kara para akladığı iddiasıyla gözaltına alındı

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Yolsuzluk uzmanı profesör 2,5 milyon dolar kara para akladığı iddiasıyla gözaltına alındı

ABD'de yolsuzluk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir profesör, kara para akladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçmişte, FBI, Birleşmiş Milletler ve bazı Latin Amerika hükümetlerine kara para ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda danışmanlık yapan Miami Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Bruce Bagley'nin Venezuela kaynaklı 2,5 milyon doların aklanmasına yardımcı olduğu ve yüzde 10 komisyon aldığı öne sürülüyor.

Kara para konusunda üniversitede kitabı okutulan Bagley'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, savcılık Bagley'in 2016'da Florida'da şirketi adına bir hesap açtığını söylüyor. Bir yıl süreyle hiçbir hareketin olmadığı hesaba daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den yüklü miktarda para yatırılmaya başlandığı belirtiliyor.

BAE ve İsviçre'den para transferi

Savcılığa göre paranın gönderildiği hesaplardan biri bir gıda, diğeri de bir varlık yönetimi şirketine ait. Manhattan'da mahkemeye sunulan bir belgede, bu iki hesabın da Venezuela'da yolsuzluğa karışmakla suçlanan bir Kolombiya vatandaşına ait olduğu öne sürülüyor.

İddianameye göre Bagley hesabına gelen paraların yüzde 90'ını adı açıklanmayan bir kişiye yüzde 10'unu da komisyon bedeli olarak kişisel hesabına aktarıyordu.

Ekim 2018'de şüpheli hesap hareketlerinden dolayı banka Bagley'in hesabını kapattı.

Ancak Bagley Aralık'ta başka bir hesap daha açtı ve Nisan 2019'a kadar bu hesaba 14 yasa dışı para transferi yapıldı.

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