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    İlk saldırıda başbakan da gitmişti! Yine saldırıya uğradı

    AA
    04.03.2018 - 18:37 | Son Güncelleme:

    Avrupa’da devam eden cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 6 ay önce de saldırıya uğrayan ve Bremen Başbakanı'nın geçmiş olsun ziyaretine gittiği Fatih Camisi yine saldırıya uğradı. Cami Derneği Başkanı Zekai Gümüş, “Biz bunu hak etmiyoruz” dedi.

    ALMANYA’nın Bremen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı Fatih Camisi, 6 ay içinde ikinci kez İslamofobik saldırıya uğradı. Dün gece kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından, camin duvarları ve kapısı ile caminin arka tarafında inşaat halindeki eğitim merkezinin duvarlarına küfürlü ve İslam karşıtı ifadeler yazıldı. 

    İlk saldırıda başbakan da gitmişti Yine saldırıya uğradı

    Fatih Camisi Derneği Başkanı Zekai Gümüş, Bremen’in ilk ve tek minareli camisi olarak faaliyet gösteren caminin yine ırkçı saldırıların hedefi olduğuna dikkati çekerek 6 ay önce de camiye saldırı düzenlendiğini anlattı.

    İlk saldırıda başbakan da gitmişti Yine saldırıya uğradı

    BAŞBAKAN DESTEK OLMUŞTU
    Bremen Başbakanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Carsten Siling’in, 24 Eylül 2017’deki saldırı sonrasında geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Gümüş, “Kendilerine de söylediğimiz gibi toplumla uyum içinde yaşayan bizler bunları hak etmiyoruz. Faillerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz” dedi.

    İlk saldırıda başbakan da gitmişti Yine saldırıya uğradı

    Gümüş, bir önceki saldırının soruşturmasından netice çıkmadığını vurgulayarak “Polis yine gerekli tutanakları tutup gitti. Sonucun farklı olacağını pek düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Yine cami saldırısı , Bremen Fatih Camisi , avrupadan haberler
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