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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Yeşil bölge' gerilimi: Tansiyon düşmüyor
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Dünya
AA
28.10.2019 - 00:13, Son Güncelleme:

'Yeşil bölge' gerilimi: Tansiyon düşmüyor

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'Yeşil bölge' gerilimi: Tansiyon düşmüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor.

Bağdat Tahrir Meydanı'nda yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerin üçüncü gününde hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen protestoculara karşı güvenlik güçleri sert müdahalesini sürdürüyor.

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor. Irak güçleri, hükümetin verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor.

Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor.
Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

SON KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ GAZ BOMBALARI

Tahrir Meydanı'nda göstericilere bedava yemek ve içecek dağıtmak için kurulan çok sayıda çadır bulunuyor. Göstericiler arasında bulunan Iraklı gazeteci Muntazar Zeydi, sosyal medya hesabından, hükümet güçlerinin son kullanma tarihi 2014 olan gaz bombasıyla göstericilere saldırdığını belirterek, son kullanım tarihi geçen gaz bombasının görüntülerini paylaştı.

200 ÖLÜ 8 BİN YARALI

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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