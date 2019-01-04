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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.01.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Yerel meclislerden İdlib'de çatışan gruplara insani koridor çağrısı

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Yerel meclislerden İdlib'de çatışan gruplara insani koridor çağrısı

Suriye'de yerel meclisler, ülkenin İdlib, Halep ve Hama illerinde çatışan askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplara insani koridor açılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Halep'in batı kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi (UÖC) bileşenlerinden Nureddin Zengi Hareketi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam arasında, geçen pazar başlayarak şiddetlenen çatışmalar sürüyor.

İdlib ilinin genelinde, Hama'nın kuzeybatı kırsalı ve Halep'in batı kırsalındaki çatışmalarda şu ana kadar en az 12 sivil hayatını kaybetti, 40'ten fazla sivil yaralandı.

Heyet Tahrir Şam, çatışmaların ardından Nureddin Zengi Hareketi'nin kontrol ettiği Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi ve yakınındaki stratejik Berekat Dağı ile Bsartun, Habta, Sadiye, Fidre, Tikad ve Kefer Naha köylerini ele geçirdi.

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine UÖC kendilerini savunacaklarını bildiren bir açıklama yaparken, Heyet Tahrir Şam bölgede UÖC ya da ÖSO'yu hedef almadıklarını, hedeflerinin sadece Nureddin Zengi Hareketi olduğunu duyurdu.

UÖC açıklamasının ardından bünyesindeki Ahraru’ş Şam İslami Hareketi, Feylaku'ş Şam, Sukuru'ş Şam gibi gruplar da Heyet Tahrir Şam'la çatışmaya girdi.

Böylece, çatışmalar İdlib'in güneyinde Cebel Zaviye bölgesine, kuzeyindeki Atme kasabası ve kamplar alanına, Hama'nın kuzeybatısında Cebel Şahışbo bölgesine yayıldı.

Cebel Şahışbo’daki çatışmalarda Heyet Tahrir Şam'ın ele geçirdiği beş köy UÖC tarafından geri alındı.

Çatışmalar, Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi ile 111. Alay ve Şeyh Süleyman köyü ile İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Kifrenbil ilçesi ile Tel Mennis köyü çevresinde sürüyor.

İNSANİ KRİZ ENDİŞESİ

Çatışmalardan sivillerin zarar görmesi üzerine 8 sivil yerel meclis ortak açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde yer alan Halep'in batı kırsalına ulaşan yolların çatışmalar nedeniyle kesildiği, köyler ile kentler arasındaki irtibatın koptuğu bildirildi.

Yerel meclisler, sivillerin daha zor duruma düşmemesi için silahlı grupların "insani koridor" açılmasına izin vermesini istedi.

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