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    ‘Yerel halka devirde Türkiye ile hemfikiriz’

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 00:14 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile Suriye’de terör örgütü DEAŞ’tan alınan bölgelerin yerel halka bırakılması konusunda hemfikir olduklarını ve Türkiye ile tüm bölgelerde kontrolü ele alan yerel güçler konuları dahil dikkati dağıtıcı unsurlar konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. Avrupa seyahatinden dönüş yolunda Mattis uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mattis, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile kurtarılmış bölgelerin kontrolünün o bölgelerin yerellerine bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Tam hemfikir olduğumuz alanlar da çok.”

    Türkiye ile ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’nın Menbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, “Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız” diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin’de nasıl işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Beyaz Saray, Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin ABD’nin bunu “son derece olasılık dışı” olarak gördüğünü ifade etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , ABD , Jim Mattis
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