‘Yerel halka devirde Türkiye ile hemfikiriz’

Türkiye ile ABD’nin terör örgütü PYD/PKK’nın Menbiç’teki varlığı ve ABD’nin örgüte desteği konusunda bir mekanizma kurulacağına ilişkin bir soru üzerine Mattis, “Bunların tamamını çözdüğümüzü söyleyemem. Bu da şu demek, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda kararlıyız” diye konuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bu mekanizmaların Afrin’de nasıl işleyeceği konusunda da çalışılması gerektiğini kaydetti. Öte yandan Beyaz Saray, Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin ABD’nin bunu “son derece olasılık dışı” olarak gördüğünü ifade etti.